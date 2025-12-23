Рейтинг@Mail.ru
Десятки тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков - РИА Новости, 23.12.2025
16:40 23.12.2025 (обновлено: 20:46 23.12.2025)
Десятки тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков
Десятки тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков - РИА Новости, 23.12.2025
Десятки тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков
Десятки тысяч бойцов СВО, вернувшихся с фронта, пока остаются нетрудоустроенными, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей... РИА Новости, 23.12.2025
общество, россия, сергей новиков
Общество, Россия, Сергей Новиков
Десятки тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков

Новиков: десятки тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными

© РИА Новости / Виталий Невар
Ветераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветераны СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Десятки тысяч бойцов СВО, вернувшихся с фронта, пока остаются нетрудоустроенными, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
"Мы видим, что у нас все равно остается достаточно большая серая зона - десятки тысяч людей, которые - они в фонд не пришли, но и не трудоустроились. Вернулись, не работают либо тратят деньги, которые получили, либо как-то другим способом промышляют. У нас есть такие объективно регионы, где такая практика есть", - сказал Новиков.
"В целом, конечно, десятки тысяч людей… не трудоустроились, это формирует такую зону риска опасную, мы должны этим заниматься", - добавил он.
Он попросил Народный фронт не только мониторить ситуацию, но и вовлекать вернувшихся бойцов в общественную жизнь.
Ветеран СВО на Всероссийском форуме Вместе победим - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Стало известно число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны СВО
Вчера, 14:46
 
Общество Россия Сергей Новиков
 
 
