Десятки тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Десятки тысяч бойцов СВО, вернувшихся с фронта, пока остаются нетрудоустроенными, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Мы видим, что у нас все равно остается достаточно большая серая зона - десятки тысяч людей, которые - они в фонд не пришли, но и не трудоустроились. Вернулись, не работают либо тратят деньги, которые получили, либо как-то другим способом промышляют. У нас есть такие объективно регионы, где такая практика есть", - сказал Новиков

"В целом, конечно, десятки тысяч людей… не трудоустроились, это формирует такую зону риска опасную, мы должны этим заниматься", - добавил он.