https://ria.ru/20251223/novikov-2064132266.html
Десятки тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков
Десятки тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков - РИА Новости, 23.12.2025
Десятки тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков
Десятки тысяч бойцов СВО, вернувшихся с фронта, пока остаются нетрудоустроенными, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:40:00+03:00
2025-12-23T16:40:00+03:00
2025-12-23T20:46:00+03:00
общество
россия
сергей новиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20efc04ff5a746dce35a9b128c301697.jpg
https://ria.ru/20251223/svo-2064097028.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_544f4f4777c174d7a2337134081685f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей новиков
Общество, Россия, Сергей Новиков
Десятки тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков
Новиков: десятки тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Десятки тысяч бойцов СВО, вернувшихся с фронта, пока остаются нетрудоустроенными, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
"Мы видим, что у нас все равно остается достаточно большая серая зона - десятки тысяч людей, которые - они в фонд не пришли, но и не трудоустроились. Вернулись, не работают либо тратят деньги, которые получили, либо как-то другим способом промышляют. У нас есть такие объективно регионы, где такая практика есть", - сказал Новиков
.
"В целом, конечно, десятки тысяч людей… не трудоустроились, это формирует такую зону риска опасную, мы должны этим заниматься", - добавил он.
Он попросил Народный фронт не только мониторить ситуацию, но и вовлекать вернувшихся бойцов в общественную жизнь.