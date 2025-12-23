Рейтинг@Mail.ru
США напрямую притязает на недра Венесуэлы, заявил Небензя
23:28 23.12.2025 (обновлено: 00:06 24.12.2025)
США напрямую притязает на недра Венесуэлы, заявил Небензя
Руководство США напрямую притязает на недра Венесуэлы и бравурно оказывает давление с целью смены власти республики, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.12.2025
в мире, сша, венесуэла, василий небензя, оон, дональд трамп, россия
В мире, США, Венесуэла, Василий Небензя, ООН, Дональд Трамп, Россия
ООН, 24 дек – РИА Новости. Руководство США напрямую притязает на недра Венесуэлы и бравурно оказывает давление с целью смены власти республики, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Заявление президента США от 16 декабря не нуждается в дополнительной трактовке. Это прямое притязание на природные богатства и недра другого государства и открытое, если не сказать, бравурное, оказание военно-политического и экономического давления с целью смены неугодного режима", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Власти Венесуэлы представляют угрозу для США, заявил постпред Уолтц
Вчера, 23:48
"Свои установки США уже подкрепляют актами откровенного пиратства с целью захвата суверенных природных ресурсов, в чем мы все имели возможность убедиться за последнюю неделю", – добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Небензя назвал действия США в адрес Венесуэлы сигналом для стран региона
Вчера, 23:42
 
В миреСШАВенесуэлаВасилий НебензяООНДональд ТрампРоссия
 
 
