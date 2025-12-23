США напрямую притязает на недра Венесуэлы, заявил Небензя

ООН, 24 дек – РИА Новости. Руководство США напрямую притязает на недра Венесуэлы и бравурно оказывает давление с целью смены власти республики, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Заявление президента США от 16 декабря не нуждается в дополнительной трактовке. Это прямое притязание на природные богатства и недра другого государства и открытое, если не сказать, бравурное, оказание военно-политического и экономического давления с целью смены неугодного режима", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
"Свои установки США уже подкрепляют актами откровенного пиратства с целью захвата суверенных природных ресурсов, в чем мы все имели возможность убедиться за последнюю неделю", – добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.