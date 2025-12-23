США напрямую притязает на недра Венесуэлы, заявил Небензя

ООН, 24 дек – РИА Новости. Руководство США напрямую притязает на недра Венесуэлы и бравурно оказывает давление с целью смены власти республики, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

"Свои установки США уже подкрепляют актами откровенного пиратства с целью захвата суверенных природных ресурсов, в чем мы все имели возможность убедиться за последнюю неделю", – добавил он.