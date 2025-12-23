Небензя призвал США прекратить жить в мире иллюзий в части иранских санкций

Москва, продолжил он, и дальше будет препятствовать попыткам подрывать нормальную работу СБ, ставить под сомнение ранее принятые им решения и вводить международное сообщество в заблуждение.

"Если США, европейские страны и их союзники действительно заинтересованы в устранении их собственных сомнений относительно исключительно мирного характера иранской ядерной программы, то они должны отбросить свои предвзятые политизированные установки об оказании на Иран "максимального давления" и вовлечься в реальный диалог с этой страной... Россия неизменно готова содействовать любым подлинным усилиям по поиску политико-дипломатического решения данного вопроса. Призываем всех сконцентрироваться именно на них, а не строить "воздушные замки", и не потакать собственным фантомным болям по прекратившей свое действие резолюции 2231", – подчеркнул российский постпред.