Небензя призвал США прекратить жить в мире иллюзий в части иранских санкций

ООН, 23 дек – РИА Новости. Россия призывает США, европейские страны и Секретариат ООН "прекратить жить в мире своих иллюзий" в части санкций в связи с иранской ядерной программой, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановления санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва считает такое решение "юридически ничтожным, незаконным и не подлежащим исполнению". Европа и США, напротив, убеждены, что санкции были восстановлены в рамках процедуры снэпбэка. Сам Небензя ранее заявлял о "двух параллельных реальностях": для кого-то снэпбек случился, а для РФ – нет.
"Призываем американских и европейских коллег, а также Секретариат ООН прекратить жить в мире своих иллюзий и скорректировать свой неправомерный и глубоко ошибочный курс", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Москва, продолжил он, и дальше будет препятствовать попыткам подрывать нормальную работу СБ, ставить под сомнение ранее принятые им решения и вводить международное сообщество в заблуждение.
"Если США, европейские страны и их союзники действительно заинтересованы в устранении их собственных сомнений относительно исключительно мирного характера иранской ядерной программы, то они должны отбросить свои предвзятые политизированные установки об оказании на Иран "максимального давления" и вовлечься в реальный диалог с этой страной... Россия неизменно готова содействовать любым подлинным усилиям по поиску политико-дипломатического решения данного вопроса. Призываем всех сконцентрироваться именно на них, а не строить "воздушные замки", и не потакать собственным фантомным болям по прекратившей свое действие резолюции 2231", – подчеркнул российский постпред.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия ("евротройка"). Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами же рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу Ирану тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.