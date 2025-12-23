Мостовой предложил вызвать его в сборную на фоне спора о рекорде

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший полузащитник сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой в разговоре с РИА Новости предложил вызвать его в национальную команду на фоне ситуации с рекордом по количеству голов в ее составе.
Ранее бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в своем Telegram-канале опубликовал содержательную часть письма Международной федерации футбола (ФИФА), в котором организация признает его, а не экс-партнера по национальной команде и петербургскому "Зениту" Андрея Аршавина, фактическое право считаться автором гола в матче со сборной Германии, который состоялся в 2005 году. Таким образом, завершивший карьеру в 2017-м форвард сравнялся с Артемом Дзюбой в списке лучших бомбардиров сборной России (у обоих по 31 мячу). В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, отличившись в товарищеской встрече с командой Гренады (5:0) и обойдя Кержакова (31 гол против 30).
"Сейчас такое время, что можно всех вызывать. Сколько раз мы уже играли с командами второй сотни (рейтинга ФИФА - прим. ред.). Что в этом такого?! Можно и нас вызвать - тоже какие-нибудь рекорды побьем", - сказал с усмешкой Мостовой.
"В наше время такого не было. Можно покопаться и тоже что-то найти. По ощущениям, смотришь на некоторых - у них за карьеру 10 мячей, причем многие в каком-то другом чемпионате. Тогда и мне посчитайте - я когда из школы вышел, тоже забивал за "Красную Пресню" у Олега Ивановича Романцева, но мне эти голы что-то не считают. А я там забивал, когда мне 16 лет было", - добавил собеседник агентства.
Как отмечал в разговоре с РИА Новости директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин, для разрешения данного вопроса необходимо дождаться внесения изменений в протокол Немецким футбольным союзом (DFB), который был организатором товарищеского матча 20-летней давности.
