Мостовой предложил вызвать его в сборную на фоне спора о рекорде

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший полузащитник сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой в разговоре с РИА Новости предложил вызвать его в национальную команду на фоне ситуации с рекордом по количеству голов в ее составе.

"Сейчас такое время, что можно всех вызывать. Сколько раз мы уже играли с командами второй сотни (рейтинга ФИФА - прим. ред.). Что в этом такого?! Можно и нас вызвать - тоже какие-нибудь рекорды побьем", - сказал с усмешкой Мостовой.

"В наше время такого не было. Можно покопаться и тоже что-то найти. По ощущениям, смотришь на некоторых - у них за карьеру 10 мячей, причем многие в каком-то другом чемпионате. Тогда и мне посчитайте - я когда из школы вышел, тоже забивал за "Красную Пресню" у Олега Ивановича Романцева, но мне эти голы что-то не считают. А я там забивал, когда мне 16 лет было", - добавил собеседник агентства.