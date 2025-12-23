Рейтинг@Mail.ru
19:07 23.12.2025
Мостовой предложил вызвать его в сборную на фоне спора о рекорде
Мостовой предложил вызвать его в сборную на фоне спора о рекорде
спорт, александр мостовой, кирилл терешин, международная федерация футбола (фифа), российский футбольный союз (рфс), александр кержаков, артём дзюба, андрей аршавин, зенит
Футбол, Спорт, Александр Мостовой, Кирилл Терешин, Международная федерация футбола (ФИФА), Российский футбольный союз (РФС), Александр Кержаков, Артём Дзюба, Андрей Аршавин, Зенит
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший полузащитник сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой в разговоре с РИА Новости предложил вызвать его в национальную команду на фоне ситуации с рекордом по количеству голов в ее составе.
Ранее бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в своем Telegram-канале опубликовал содержательную часть письма Международной федерации футбола (ФИФА), в котором организация признает его, а не экс-партнера по национальной команде и петербургскому "Зениту" Андрея Аршавина, фактическое право считаться автором гола в матче со сборной Германии, который состоялся в 2005 году. Таким образом, завершивший карьеру в 2017-м форвард сравнялся с Артемом Дзюбой в списке лучших бомбардиров сборной России (у обоих по 31 мячу). В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, отличившись в товарищеской встрече с командой Гренады (5:0) и обойдя Кержакова (31 гол против 30).
"Сейчас такое время, что можно всех вызывать. Сколько раз мы уже играли с командами второй сотни (рейтинга ФИФА - прим. ред.). Что в этом такого?! Можно и нас вызвать - тоже какие-нибудь рекорды побьем", - сказал с усмешкой Мостовой.
"В наше время такого не было. Можно покопаться и тоже что-то найти. По ощущениям, смотришь на некоторых - у них за карьеру 10 мячей, причем многие в каком-то другом чемпионате. Тогда и мне посчитайте - я когда из школы вышел, тоже забивал за "Красную Пресню" у Олега Ивановича Романцева, но мне эти голы что-то не считают. А я там забивал, когда мне 16 лет было", - добавил собеседник агентства.
Как отмечал в разговоре с РИА Новости директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин, для разрешения данного вопроса необходимо дождаться внесения изменений в протокол Немецким футбольным союзом (DFB), который был организатором товарищеского матча 20-летней давности.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Карпин пошутил, что будет следить за Кержаковым
ФутболСпортАлександр МостовойКирилл ТерешинМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)Александр КержаковАртём ДзюбаАндрей АршавинЗенит
 
