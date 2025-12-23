Более 5 километров сетей водоснабжения реконструировали в Москве

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более пяти километров сетей водоснабжения и водоотведения реконструировали в Краснопахорском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В деревне Шаганино Краснопахорского района реконструировали инженерные коммуникации водоснабжения и водоотведения общей протяженностью около пяти километров. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проложили 2,91 километра новых сетей водоотведения и 2,26 километра водопровода", - говорится в сообщении.