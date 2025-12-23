https://ria.ru/20251223/moskva-2064067358.html
Более 5 километров сетей водоснабжения реконструировали в Москве
Более 5 километров сетей водоснабжения реконструировали в Москве - РИА Новости, 23.12.2025
Более 5 километров сетей водоснабжения реконструировали в Москве
Более пяти километров сетей водоснабжения и водоотведения реконструировали в Краснопахорском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:11:00+03:00
2025-12-23T13:11:00+03:00
2025-12-23T13:11:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/27/1548782709_0:122:3076:1852_1920x0_80_0_0_a3ba9dab41f1a191cc041657df1dd8bf.jpg
https://ria.ru/20251127/set-2058050097.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/27/1548782709_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cee17eecc9f800190a456cfd7cb026f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Более 5 километров сетей водоснабжения реконструировали в Москве
Более 5 км сетей водоснабжения реконструировали в Краснопахорском районе Москвы
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более пяти километров сетей водоснабжения и водоотведения реконструировали в Краснопахорском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В деревне Шаганино Краснопахорского района реконструировали инженерные коммуникации водоснабжения и водоотведения общей протяженностью около пяти километров. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проложили 2,91 километра новых сетей водоотведения и 2,26 километра водопровода", - говорится в сообщении.
По информации на сайте, при реконструкции использовали бестраншейные технологии. Это позволило сократить работы по раскопке и сохранить комфорт жителей.