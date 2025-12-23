Рейтинг@Mail.ru
13:11 23.12.2025
Более 5 километров сетей водоснабжения реконструировали в Москве
Более 5 километров сетей водоснабжения реконструировали в Москве
Более 5 километров сетей водоснабжения реконструировали в Москве

Более 5 км сетей водоснабжения реконструировали в Краснопахорском районе Москвы

Счетчики воды. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более пяти километров сетей водоснабжения и водоотведения реконструировали в Краснопахорском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В деревне Шаганино Краснопахорского района реконструировали инженерные коммуникации водоснабжения и водоотведения общей протяженностью около пяти километров. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проложили 2,91 километра новых сетей водоотведения и 2,26 километра водопровода", - говорится в сообщении.
По информации на сайте, при реконструкции использовали бестраншейные технологии. Это позволило сократить работы по раскопке и сохранить комфорт жителей.
Деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Пресненском районе Москвы модернизировали инженерные сети
27 ноября, 15:00
 
