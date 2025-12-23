Пензенец перевел мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку

"Для оплаты услуг ему было предложено перевести 8 тысяч рублей на банковскую карту незнакомца, что он и сделал. После этого злоумышленник позвонил заявителю и потребовал еще 49 тысяч рублей, якобы для защиты девушки. Потерпевший, не подозревая обмана, выполнил и это требование. В дальнейшем под различными предлогами он перевел еще 765 тысяч рублей, ожидая встречи, которая так и не состоялась", - рассказали в УМВД подробности преступления.