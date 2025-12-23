Пензенец перевел мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку

САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Житель Пензенской области пытался через интернет заказать проститутку, однако стал жертвой мошенников и лишился 822 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД.
По данным полиции, 18-летний житель Сердобского района решил провести ночь с девушкой. Для этого он нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг. Позвонив по указанному номеру, молодой человек договорился о встрече.
"Для оплаты услуг ему было предложено перевести 8 тысяч рублей на банковскую карту незнакомца, что он и сделал. После этого злоумышленник позвонил заявителю и потребовал еще 49 тысяч рублей, якобы для защиты девушки. Потерпевший, не подозревая обмана, выполнил и это требование. В дальнейшем под различными предлогами он перевел еще 765 тысяч рублей, ожидая встречи, которая так и не состоялась", - рассказали в УМВД подробности преступления.
Только после того, как незнакомец перестал выходить на связь, пензенец понял, что стал жертвой обмана. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 159 УК РФ), добавили в управлении. Полицейские разыскивают злоумышленника, причастного к совершению преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.