Пензенец перевел мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку - РИА Новости, 23.12.2025
20:12 23.12.2025
Пензенец перевел мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку
Пензенец перевел мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку - РИА Новости, 23.12.2025
Пензенец перевел мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку
Житель Пензенской области пытался через интернет заказать проститутку, однако стал жертвой мошенников и лишился 822 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД. РИА Новости, 23.12.2025
происшествия
сердобский район
россия
пензенская область
сердобский район
россия
пензенская область
происшествия, сердобский район, россия, пензенская область
Происшествия, Сердобский район, Россия, Пензенская область
Пензенец перевел мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку

18-летний пензенец перевел мошенникам 820 тыс руб, пытаясь заказать проститутку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Житель Пензенской области пытался через интернет заказать проститутку, однако стал жертвой мошенников и лишился 822 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД.
По данным полиции, 18-летний житель Сердобского района решил провести ночь с девушкой. Для этого он нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг. Позвонив по указанному номеру, молодой человек договорился о встрече.
ПроисшествияСердобский районРоссияПензенская область
 
 
Заголовок открываемого материала