Минобороны хочет получить право на психологический мониторинг военных

"Проектом указа предусматривается возложение на министерство обороны Российской Федерации полномочия по установлению порядка выявления военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, имеющих психологические факторы риска развития отклонений в поведении, и организации работы с ними, что позволит издать соответствующий приказ министра обороны Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.