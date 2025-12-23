Рейтинг@Mail.ru
Минобороны хочет получить право на психологический мониторинг военных - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/minoborony-2064039139.html
Минобороны хочет получить право на психологический мониторинг военных
Минобороны хочет получить право на психологический мониторинг военных - РИА Новости, 23.12.2025
Минобороны хочет получить право на психологический мониторинг военных
Минобороны России хочет получить полномочия по выявлению психологических факторов риска развития отклонений в поведении военнослужащих, следует из проекта... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:40:00+03:00
2025-12-23T11:40:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058865342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b87999bbb5dd15e98f75f0d32ad8e6c9.jpg
https://ria.ru/20250927/minoborony-2044834879.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058865342_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_fad7744012128c53fd9f987117621728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия
Минобороны хочет получить право на психологический мониторинг военных

МО РФ может начать выявлять военных с риском развития отклонений в поведении

© РИА Новости / Сергей БобылевРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Минобороны России хочет получить полномочия по выявлению психологических факторов риска развития отклонений в поведении военнослужащих, следует из проекта указа, подготовленного ведомством и опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом указа предусматривается возложение на министерство обороны Российской Федерации полномочия по установлению порядка выявления военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, имеющих психологические факторы риска развития отклонений в поведении, и организации работы с ними, что позволит издать соответствующий приказ министра обороны Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Для того, чтобы наделить Минобороны такими полномочиями, потребуется внести изменения в положение о министерстве обороны Российской Федерации, утвержденное указом президента Российской Федерации №1082 от 16 августа 2004 года.
Брошюры и военная униформа в центре оформления на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации
27 сентября, 22:12
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала