"МегаФон" запустил программу оснащения партнерских салонов биотерминалами

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "МегаФон" запустил второй этап программы оснащения салонов связи биотерминалами для подтверждения личности через Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщает оператор.

Установка биотерминалов, необходимых для активации сим-карт, приобретаемых иностранцами, стартовала в партнерских салонах объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota. В январе планируется поставить комплексы более чем в 800 франчайзинговых салонов.

В целом программа была запущена в июне 2025 года, и на первом ее этапе терминалами были оснащены более тысячи собственных салонов "МегаФона" в регионах, в частности, все розничные точки в местах с высоким трафиком иностранных граждан. "Задача второго этапа — расширить присутствие комплексов в каждом регионе, после чего "МегаФон" уже в январе будет полностью готов к работе с иностранными гражданами по целевой схеме, предусмотренной действующим законодательством", - отмечается в сообщении.

С 1 января 2025 года в России действуют нормы, согласно которым эти категории покупателей могут приобретать сим-карты в РФ только при посещении офиса оператора связи. Для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись на "Госуслугах" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Оператор обязан верифицировать клиента через систему, и только после сверки всех данных сим-карта будет активирована.

До оснащения салонов терминалами проверка биометрии иностранного гражданина проходит на портале Госуслуг. Это временная мера, предусмотренная приказом Минцифры. Операторам дается отсрочка до 31 декабря текущего года, чтобы участники рынка успели оснастить свои салоны требуемым законом биометрическим оборудованием.