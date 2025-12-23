Рейтинг@Mail.ru
Куда смотрела Брижит Макрон? Кража в Елисейском дворце под носом президента - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/makron-2064086017.html
Куда смотрела Брижит Макрон? Кража в Елисейском дворце под носом президента
Куда смотрела Брижит Макрон? Кража в Елисейском дворце под носом президента - РИА Новости, 23.12.2025
Куда смотрела Брижит Макрон? Кража в Елисейском дворце под носом президента
Очередной скандал разгорается во Франции: замешана чета Макронов. В последнее время тучи над ними сгущаются все быстрее. И дело вовсе не в пикантной "тайне"... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:59:00+03:00
2025-12-23T16:59:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153255/33/1532553336_0:36:2738:1576_1920x0_80_0_0_17c776c625dc0b4b3206213ff9dba424.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153255/33/1532553336_158:0:2581:1817_1920x0_80_0_0_5ef0326231bf97234a631a805c93396d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Куда смотрела Брижит Макрон? Кража в Елисейском дворце под носом президента

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Очередной скандал разгорается во Франции: замешана чета Макронов. В последнее время тучи над ними сгущаются все быстрее. И дело вовсе не в пикантной "тайне" первой леди.

"Объекты национального достояния"

Главным подозреваемым этого громкого дела стал официант-стюард из числа сотрудников президентской резиденции. Его задержали вместе с двумя предполагаемыми сообщниками на прошлой недел.
© Fotolia / sp4764Наручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Fotolia / sp4764
Наручники
В обязанности сотрудника входило хранение и уход за предметами, которыми пользуются президенты и высокопоставленные гости Елисейского дворца во время официальных приемов.
По данным следствия, подозреваемые выносили столовое серебро, фарфор из Елисейского дворца и пытались продать эти предметы на сайтах онлайн-аукционов.
Пропажу обнаружил старший смотритель дворца. Часть исчезнувших предметов относится к объектам национального наследия.

Уникальный фарфор

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyЖенщина вытирает посуду после мытья кухонным полотенцем
Женщина вытирает посуду после мытья кухонным полотенцем - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Женщина вытирает посуду после мытья кухонным полотенцем
Мужчина, работавший во дворце, фальсифицировал протоколы инвентаризации, чтобы скрыть хищение. Украденное он передавал 30-летнему коллекционеру фарфора, который работал смотрителем в одном из залов музея Лувр.
Большая часть похищенных предметов была изготовлена на Севрской фарфоровой мануфактуре в Париже, которая с 1759 года находится в собственности французского государства. Главной особенностью производства является сохранение традиций мануфактурной ручной росписи и моделирования, высокое качество материала и техники его обработки.

Продавали через интернет

В аккаунте организатора схемы на одном из онлайн-аукционов были указаны тарелки с надписью "Французские военно-воздушные силы" и пепельницы с маркировкой "Севрская мануфактура".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредметы из сервиза Севрской мануфактуры с камеями: сахарница, мороженица, кофейная пара, кофейник
Предметы из сервиза с камеями: сахарница, мороженица, кофейная пара, кофейник - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Предметы из сервиза Севрской мануфактуры с камеями: сахарница, мороженица, кофейная пара, кофейник
В его доме, автомобиле и личном шкафчике нашли около 100 предметов, в том числе севрский фарфор, статуэтку Рене Лалика, бокалы Baccarat и медные кастрюли. Все предметы были возвращены в Елисейский дворец. Общую стоимость украденного оценили примерно в 40 тысяч евро.
Организатор похищения и двое его сообщников предстали перед судом 18 декабря, а основное судебное разбирательство назначили на 26 февраля 2026 года.
Все трое находятся под круглосуточным надзором полиции, им запретили контактировать друг с другом, посещать аукционы и заниматься профессиональной деятельностью.
© Fotolia / Africa StudioАукцион
Аукцион - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Fotolia / Africa Studio
Аукцион

Череда ограблений

Кража посуды из Елисейского дворца стала продолжением серии преступлений, с которыми Франция столкнулась в последние месяцы. В октябре этого года произошло резонансное ограбление Лувра. Похищенные ценности на сумму около 88 миллионов евро до сих пор остаются не найденными.
Вскоре после этого во Франции произошло еще одно громкое ограбление. Преступники проникли в Дом просвещения Дени Дидро в городе Лангр департамента Верхняя Марна.
CC BY-SA 3.0 / MOSSOT / Дом просвещения Дени Дидро во Франции
Музей Дом просвещения Дени Дидро во Франции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
CC BY-SA 3.0 / MOSSOT /
Дом просвещения Дени Дидро во Франции
Грабители вынесли коллекцию золотых и серебряных монет XVIII–XIX веков, при этом другие экспонаты не пострадали. Избирательность преступников, как считает следствие, говорит о хорошей подготовке злоумышленников, которые целенаправленно охотились за монетами.

Очередная "грязь" Макронов

Недавно на Брижит Макрон обрушилась волна критики после того, как украинская телеведущая Лидия Таран обратила внимание, как выглядит изнутри Елисейский дворец, ставший местом преступления. Оказалось, что в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона настолько грязно, что через окна нельзя хорошо рассмотреть, что происходит на улице: они все покрыты грязью.
"Нет, это не дождь, это такие окна в Елисейском. Скажите, какая бы украинская хозяйка принимала президентов с такими грязными окнами? А куда смотрит Брижит?" — шутливо упрекнула ведущая первую леди Франции.
© AP Photo / Yoan ValatБрижит Макрон в Елисейском дворце
Брижит Макрон в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Yoan Valat
Брижит Макрон в Елисейском дворце
Вряд ли первая леди сама стирает пыль в Елисейском дворце. Однако что ей мешает дать соответствующее распоряжение, чтобы привести дворец в порядок, задалась вопросом ведущая.
Похоже, что президентскую чету больше интересует внешняя политика, а не то, что происходит в их собственном доме.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала