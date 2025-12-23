Куда смотрела Брижит Макрон? Кража в Елисейском дворце под носом президента

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Очередной скандал разгорается во Франции: замешана чета Макронов. В последнее время тучи над ними сгущаются все быстрее. И дело вовсе не в пикантной "тайне" первой леди.

"Объекты национального достояния"

Главным подозреваемым этого громкого дела стал официант-стюард из числа сотрудников президентской резиденции. Его задержали вместе с двумя предполагаемыми сообщниками на прошлой недел.

В обязанности сотрудника входило хранение и уход за предметами, которыми пользуются президенты и высокопоставленные гости Елисейского дворца во время официальных приемов.

По данным следствия, подозреваемые выносили столовое серебро, фарфор из Елисейского дворца и пытались продать эти предметы на сайтах онлайн-аукционов.

Пропажу обнаружил старший смотритель дворца. Часть исчезнувших предметов относится к объектам национального наследия.

Уникальный фарфор

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy Женщина вытирает посуду после мытья кухонным полотенцем © Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy Женщина вытирает посуду после мытья кухонным полотенцем

Мужчина, работавший во дворце, фальсифицировал протоколы инвентаризации, чтобы скрыть хищение. Украденное он передавал 30-летнему коллекционеру фарфора, который работал смотрителем в одном из залов музея Лувр.

Большая часть похищенных предметов была изготовлена на Севрской фарфоровой мануфактуре в Париже, которая с 1759 года находится в собственности французского государства. Главной особенностью производства является сохранение традиций мануфактурной ручной росписи и моделирования, высокое качество материала и техники его обработки.

Продавали через интернет

В аккаунте организатора схемы на одном из онлайн-аукционов были указаны тарелки с надписью "Французские военно-воздушные силы" и пепельницы с маркировкой "Севрская мануфактура".

В его доме, автомобиле и личном шкафчике нашли около 100 предметов, в том числе севрский фарфор, статуэтку Рене Лалика, бокалы Baccarat и медные кастрюли. Все предметы были возвращены в Елисейский дворец. Общую стоимость украденного оценили примерно в 40 тысяч евро.

Организатор похищения и двое его сообщников предстали перед судом 18 декабря, а основное судебное разбирательство назначили на 26 февраля 2026 года.

Все трое находятся под круглосуточным надзором полиции, им запретили контактировать друг с другом, посещать аукционы и заниматься профессиональной деятельностью.

Череда ограблений

Кража посуды из Елисейского дворца стала продолжением серии преступлений, с которыми Франция столкнулась в последние месяцы. В октябре этого года произошло резонансное ограбление Лувра. Похищенные ценности на сумму около 88 миллионов евро до сих пор остаются не найденными.

Вскоре после этого во Франции произошло еще одно громкое ограбление. Преступники проникли в Дом просвещения Дени Дидро в городе Лангр департамента Верхняя Марна.

Грабители вынесли коллекцию золотых и серебряных монет XVIII–XIX веков, при этом другие экспонаты не пострадали. Избирательность преступников, как считает следствие, говорит о хорошей подготовке злоумышленников, которые целенаправленно охотились за монетами.

Очередная "грязь" Макронов

Недавно на Брижит Макрон обрушилась волна критики после того, как украинская телеведущая Лидия Таран обратила внимание, как выглядит изнутри Елисейский дворец, ставший местом преступления. Оказалось, что в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона настолько грязно, что через окна нельзя хорошо рассмотреть, что происходит на улице: они все покрыты грязью.

"Нет, это не дождь, это такие окна в Елисейском. Скажите, какая бы украинская хозяйка принимала президентов с такими грязными окнами? А куда смотрит Брижит?" — шутливо упрекнула ведущая первую леди Франции.

© AP Photo / Yoan Valat Брижит Макрон в Елисейском дворце © AP Photo / Yoan Valat Брижит Макрон в Елисейском дворце

Вряд ли первая леди сама стирает пыль в Елисейском дворце. Однако что ей мешает дать соответствующее распоряжение, чтобы привести дворец в порядок, задалась вопросом ведущая.