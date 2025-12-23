Рейтинг@Mail.ru
Причиной крушения самолета в Турции могла быть техошибка, заявили в Ливии - РИА Новости, 23.12.2025
23:28 23.12.2025 (обновлено: 23:35 23.12.2025)
Причиной крушения самолета в Турции могла быть техошибка, заявили в Ливии
Причиной крушения в Турции самолета с начальником генштаба армии Ливии Али аль-Хаддадом могла стать техническая неисправность, заявил госминистр в заседающем в... РИА Новости, 23.12.2025
2025
Причиной крушения самолета в Турции могла быть техошибка, заявили в Ливии

Флаг Ливии
Флаг Ливии. Архивное фото
КАИР, 23 дек - РИА Новости. Причиной крушения в Турции самолета с начальником генштаба армии Ливии Али аль-Хаддадом могла стать техническая неисправность, заявил госминистр в заседающем в Триполи Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Валид аль-Ляфи.
"Все указывает на то, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность", - сказал аль-Ляфи телеканалу Al-Jazeera.
В Турции нашли обломки самолета начальника Генштаба Ливии
Вчера, 22:54
Ранее глава ПНЕ Ливии Абдельхамид Дбейба заявил, что аль-Хаддад его сопровождающие погибли в результате крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Анкары.
Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего после вылета из Анкары, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, в 20.52 (совпадает с мск) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20.10. От самолета был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана.
Заголовок открываемого материала