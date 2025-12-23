Рейтинг@Mail.ru
В Курске осудили мужчину, бросившего гранату в военных - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/kursk-2064133386.html
В Курске осудили мужчину, бросившего гранату в военных
В Курске осудили мужчину, бросившего гранату в военных - РИА Новости, 23.12.2025
В Курске осудили мужчину, бросившего гранату в военных
Курский областной суд назначил 19 лет лишения свободы жителю Курска, в состоянии опьянения бросившему гранату в машину, в результате чего пострадали трое... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:44:00+03:00
2025-12-23T16:44:00+03:00
происшествия
курск
курская область
большесолдатский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251222/sud-2063726935.html
https://ria.ru/20251223/vzyatka-2064120551.html
курск
курская область
большесолдатский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, курская область, большесолдатский район
Происшествия, Курск, Курская область, Большесолдатский район
В Курске осудили мужчину, бросившего гранату в военных

Жителя Курска, бросившего в машину военных гранату, осудили на 19 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 23 дек – РИА Новости. Курский областной суд назначил 19 лет лишения свободы жителю Курска, в состоянии опьянения бросившему гранату в машину, в результате чего пострадали трое военных, а также взыскал с него около миллиона рублей, сообщили в пресс-службе судов Курской области.
"Курский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении курянина, бросившего в военнослужащих гранату… по совокупности преступлений назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы, первые 5 лет с отбыванием в тюрьме, последующие – в ИК строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, со штрафом 50 тысяч руб. Удовлетворен гражданский иск одного из потерпевших, с осужденного взыскана денежная сумма в размере свыше 988 тысяч рублей, включающая в себя компенсацию морального и материального вреда", - говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Жительницу Кировской области осудили за оскорбление павших бойцов СВО
22 декабря, 04:31
Как установил суд, 12 марта 36-летний житель Курска Николай Мезенцев, находясь на территории Большесолдатского района, нашел ручную осколочную гранату и носил ее при себе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поехал со своей знакомой в приграничное село Большое Солдатское, где они встретили военнослужащих.
"Мезенцев отъехал чуть в сторону, пока его знакомая ругалась с мужчинами, вскоре к нему подъехали трое других военнослужащих - потерпевшие по делу, которые попросили Николая Петровича покинуть территорию села, поскольку нахождение ТС со включенными фарами создавало опасность быть обнаруженными вооружёнными формированиями Украины... Испытывая личную неприязнь, приведя гранату в боевую готовность, Мезенцев левой рукой метнул ее из открытого окна своего автомобиля в салон параллельно припаркованного автомобиля с тремя военнослужащими через открытое окно передней пассажирской двери, в результате чего произошел взрыв", – отметили в пресс-службе.
Все трое военных остались живы, водителю был причинен тяжкий вред здоровью, а его машина получила механические повреждения. В судебном заседании Мезенцев вину признал частично, оспаривая умышленность своих действий, при этом не отрицал, что носил гранату при себе и бросил ее в сторону военнослужащих.
Его признали виновным в незаконном ношении взрывного устройства; посягательстве на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; умышленном повреждении чужого имущества.
Бывший заместитель начальника Леноблгосэкспертизы признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Экс-замглавы "Леноблгосэкспертизы" осудили за посредничество во взятке
Вчера, 16:09
 
ПроисшествияКурскКурская областьБольшесолдатский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала