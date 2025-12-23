В Курске осудили мужчину, бросившего гранату в военных

КУРСК, 23 дек – РИА Новости. Курский областной суд назначил 19 лет лишения свободы жителю Курска, в состоянии опьянения бросившему гранату в машину, в результате чего пострадали трое военных, а также взыскал с него около миллиона рублей, сообщили в пресс-службе судов Курской области.
"Курский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении курянина, бросившего в военнослужащих гранату… по совокупности преступлений назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы, первые 5 лет с отбыванием в тюрьме, последующие – в ИК строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, со штрафом 50 тысяч руб. Удовлетворен гражданский иск одного из потерпевших, с осужденного взыскана денежная сумма в размере свыше 988 тысяч рублей, включающая в себя компенсацию морального и материального вреда", - говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы.
Как установил суд, 12 марта 36-летний житель Курска Николай Мезенцев, находясь на территории Большесолдатского района, нашел ручную осколочную гранату и носил ее при себе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поехал со своей знакомой в приграничное село Большое Солдатское, где они встретили военнослужащих.
"Мезенцев отъехал чуть в сторону, пока его знакомая ругалась с мужчинами, вскоре к нему подъехали трое других военнослужащих - потерпевшие по делу, которые попросили Николая Петровича покинуть территорию села, поскольку нахождение ТС со включенными фарами создавало опасность быть обнаруженными вооружёнными формированиями Украины... Испытывая личную неприязнь, приведя гранату в боевую готовность, Мезенцев левой рукой метнул ее из открытого окна своего автомобиля в салон параллельно припаркованного автомобиля с тремя военнослужащими через открытое окно передней пассажирской двери, в результате чего произошел взрыв", – отметили в пресс-службе.
Все трое военных остались живы, водителю был причинен тяжкий вред здоровью, а его машина получила механические повреждения. В судебном заседании Мезенцев вину признал частично, оспаривая умышленность своих действий, при этом не отрицал, что носил гранату при себе и бросил ее в сторону военнослужащих.
Его признали виновным в незаконном ношении взрывного устройства; посягательстве на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; умышленном повреждении чужого имущества.