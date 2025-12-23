В Курске осудили мужчину, бросившего гранату в военных

"Курский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении курянина, бросившего в военнослужащих гранату… по совокупности преступлений назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы, первые 5 лет с отбыванием в тюрьме, последующие – в ИК строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, со штрафом 50 тысяч руб. Удовлетворен гражданский иск одного из потерпевших, с осужденного взыскана денежная сумма в размере свыше 988 тысяч рублей, включающая в себя компенсацию морального и материального вреда", - говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы.