Испанский суд подтвердил экстрадицию украинца за коррупцию в ООН

Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики. Архивное фото

Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики

© Фото : НАБУ Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Полный состав Уголовной палаты Национальной судебной коллегии Испании подтвердил экстрадицию в США бывшего замглавы Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), гражданина Украины Виталия Ваншельбойма, обвиняемого в получении многомиллионных взяток и хищении средств, говорится в распространенном пресс-релизе судебной власти королевства.

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение об экстрадиции Ваншельбойма в октябре, но гражданин Украины подал апелляцию. В своем ходатайстве обвиняемый утверждал, что пользуется иммунитетом как сотрудник ООН , а возбужденное против него дело представляет собой политическое преследование.

"Суд отклоняет все аргументы и указывает, что утверждение о политических мотивах в данном случае лишено малейшего объективного основания, поскольку не имеет достаточной доказательной поддержки, даже косвенной", - говорится в коммюнике.

Газета New York Times в декабре 2023 года сообщала, что ООН требует у Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов, чтобы возместить предпринятые им неудачные инвестиции.