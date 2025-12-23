https://ria.ru/20251223/korruptsiya-2064119121.html
Испанский суд подтвердил экстрадицию украинца за коррупцию в ООН
2025-12-23T16:03:00+03:00
2025-12-23T16:03:00+03:00
2025-12-23T16:07:00+03:00
в мире
испания
украина
сша
оон
испания
украина
сша
в мире, испания, украина, сша, оон
В мире, Испания, Украина, США, ООН
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Полный состав Уголовной палаты Национальной судебной коллегии Испании подтвердил экстрадицию в США бывшего замглавы Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), гражданина Украины Виталия Ваншельбойма, обвиняемого в получении многомиллионных взяток и хищении средств, говорится в распространенном пресс-релизе судебной власти королевства.
Национальная судебная коллегия Испании
приняла решение об экстрадиции Ваншельбойма в октябре, но гражданин Украины
подал апелляцию. В своем ходатайстве обвиняемый утверждал, что пользуется иммунитетом как сотрудник ООН
, а возбужденное против него дело представляет собой политическое преследование.
"Суд отклоняет все аргументы и указывает, что утверждение о политических мотивах в данном случае лишено малейшего объективного основания, поскольку не имеет достаточной доказательной поддержки, даже косвенной", - говорится в коммюнике.
Газета New York Times в декабре 2023 года сообщала, что ООН требует у Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов, чтобы возместить предпринятые им неудачные инвестиции.
По данным американского следствия, с сентября 2015 по август 2023 года чиновник, занимая руководящую должность в структуре ООН, поддерживал коррупционные связи с британским предпринимателем Дэвидом Кендриком. В обмен на взятки на миллионы долларов он использовал свое служебное положение для перенаправления более 60 миллионов долларов грантов и займов в пользу компаний, связанных с бизнесменом.