Рейтинг@Mail.ru
Испанский суд подтвердил экстрадицию украинца за коррупцию в ООН - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 23.12.2025 (обновлено: 16:07 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/korruptsiya-2064119121.html
Испанский суд подтвердил экстрадицию украинца за коррупцию в ООН
Испанский суд подтвердил экстрадицию украинца за коррупцию в ООН - РИА Новости, 23.12.2025
Испанский суд подтвердил экстрадицию украинца за коррупцию в ООН
Полный состав Уголовной палаты Национальной судебной коллегии Испании подтвердил экстрадицию в США бывшего замглавы Управления ООН по обслуживанию проектов... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:03:00+03:00
2025-12-23T16:07:00+03:00
в мире
испания
украина
сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054005209_0:31:1080:639_1920x0_80_0_0_4e04c7b5de5ec3523ad094d65cb06799.jpg
https://ria.ru/20251222/korruptsiya-2063947403.html
https://ria.ru/20251221/umerov-2063637885.html
испания
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054005209_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a0402d63f26cf90eb6282541cb13223d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, украина, сша, оон
В мире, Испания, Украина, США, ООН
Испанский суд подтвердил экстрадицию украинца за коррупцию в ООН

Суд в Испании подтвердил экстрадицию в США украинца за коррупцию в ООН

© Фото : НАБУОбыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : НАБУ
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Полный состав Уголовной палаты Национальной судебной коллегии Испании подтвердил экстрадицию в США бывшего замглавы Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), гражданина Украины Виталия Ваншельбойма, обвиняемого в получении многомиллионных взяток и хищении средств, говорится в распространенном пресс-релизе судебной власти королевства.
Национальная судебная коллегия Испании приняла решение об экстрадиции Ваншельбойма в октябре, но гражданин Украины подал апелляцию. В своем ходатайстве обвиняемый утверждал, что пользуется иммунитетом как сотрудник ООН, а возбужденное против него дело представляет собой политическое преследование.
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Буданов* попытался оправдать масштабную коррупцию на Украине
22 декабря, 19:26
"Суд отклоняет все аргументы и указывает, что утверждение о политических мотивах в данном случае лишено малейшего объективного основания, поскольку не имеет достаточной доказательной поддержки, даже косвенной", - говорится в коммюнике.
Газета New York Times в декабре 2023 года сообщала, что ООН требует у Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов, чтобы возместить предпринятые им неудачные инвестиции.
По данным американского следствия, с сентября 2015 по август 2023 года чиновник, занимая руководящую должность в структуре ООН, поддерживал коррупционные связи с британским предпринимателем Дэвидом Кендриком. В обмен на взятки на миллионы долларов он использовал свое служебное положение для перенаправления более 60 миллионов долларов грантов и займов в пользу компаний, связанных с бизнесменом.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Умеров просил у ФБР защиты от НАБУ по делу о коррупции, пишут СМИ
21 декабря, 13:54
 
В миреИспанияУкраинаСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала