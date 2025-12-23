Кишинев пытается низвести Гагаузскую автономию, считает активист

КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Кишинев пытается низвести Гагаузскую автономию до уровня культурного туризма, заявил глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Во вторник отмечается 31-я годовщина со дня создания Гагаузской автономии в составе Молдавии, когда был принят закон об особом правовом статусе региона.
"Гагаузию не смогли взять в лоб 31 год назад, идя вооруженным походом из Кишинева на Комрат, Вулканешты и Чадыр-Лунгу. Сегодня ее пытаются взять изнутри, оставляя ей право готовить национальные блюда, ткать ковры и делать вино, обнуляя автономию до уровня культурного туризма", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, на глазах у всей страны и всего мира центральные власти упекли за решетку законно избранную главу региона Евгению Гуцул. "Подчеркиваю - избранную по закону, поскольку выборы в Гагаузии были признаны состоявшимися. Из уст представителей правящей партии уже не первый год звучат оскорбительные эпитеты в адрес гагаузского народа, а прикормленные властью провокаторы и вовсе угрожают гагаузам расправой. И первое и второе традиционно остается безнаказанным", - отметил Петрович.
Общественный деятель пояснил, что в молдавском учебнике по истории Гагаузию именуют сепаратистским регионом, при этом категорически запрещая властям автономии самостоятельно определять, какую историю должен изучать народ Гагаузии. "Гонениям подвергается единственный гагаузский телевизионный канал GRT, обкладываемый штрафами на постоянной основе. Активно прививают в Гагаузии и вирус церковного раскола, приглашая на мероприятия представителей Бессарабской митрополии. Из уст представителей органов местного самоуправления звучат идеи о сносе советских памятников, а в учебных заведениях под маркой "культуры памяти" реализуют сомнительные образовательные проекты о репрессиях и "голодоморе", - подчеркнул он.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию. Гагаузия получила статус автономно-территориального образования в составе Молдавии в 1994 году.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.