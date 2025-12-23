Рейтинг@Mail.ru
Кишинев пытается низвести Гагаузскую автономию, считает активист - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/kishinev-2064077302.html
Кишинев пытается низвести Гагаузскую автономию, считает активист
Кишинев пытается низвести Гагаузскую автономию, считает активист - РИА Новости, 23.12.2025
Кишинев пытается низвести Гагаузскую автономию, считает активист
Кишинев пытается низвести Гагаузскую автономию до уровня культурного туризма, заявил глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:33:00+03:00
2025-12-23T13:33:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_0:210:2684:1720_1920x0_80_0_0_0f3c10d7a862ec35d63cd21c19754782.png
https://ria.ru/20251223/gaguziya-2064033772.html
https://ria.ru/20251223/gagauziya-2064032163.html
https://ria.ru/20251206/moldaviya-2060350233.html
гагаузия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_258:0:2645:1790_1920x0_80_0_0_7209ec93b656cc3cb7f911c44f818079.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Кишинев пытается низвести Гагаузскую автономию, считает активист

Глава комитета "Победа" Петрович: Кишинев пытается низвести Гагаузскую автономию

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Кишинев пытается низвести Гагаузскую автономию до уровня культурного туризма, заявил глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Во вторник отмечается 31-я годовщина со дня создания Гагаузской автономии в составе Молдавии, когда был принят закон об особом правовом статусе региона.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии
Вчера, 11:17
"Гагаузию не смогли взять в лоб 31 год назад, идя вооруженным походом из Кишинева на Комрат, Вулканешты и Чадыр-Лунгу. Сегодня ее пытаются взять изнутри, оставляя ей право готовить национальные блюда, ткать ковры и делать вино, обнуляя автономию до уровня культурного туризма", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, на глазах у всей страны и всего мира центральные власти упекли за решетку законно избранную главу региона Евгению Гуцул. "Подчеркиваю - избранную по закону, поскольку выборы в Гагаузии были признаны состоявшимися. Из уст представителей правящей партии уже не первый год звучат оскорбительные эпитеты в адрес гагаузского народа, а прикормленные властью провокаторы и вовсе угрожают гагаузам расправой. И первое и второе традиционно остается безнаказанным", - отметил Петрович.
Общественный деятель пояснил, что в молдавском учебнике по истории Гагаузию именуют сепаратистским регионом, при этом категорически запрещая властям автономии самостоятельно определять, какую историю должен изучать народ Гагаузии. "Гонениям подвергается единственный гагаузский телевизионный канал GRT, обкладываемый штрафами на постоянной основе. Активно прививают в Гагаузии и вирус церковного раскола, приглашая на мероприятия представителей Бессарабской митрополии. Из уст представителей органов местного самоуправления звучат идеи о сносе советских памятников, а в учебных заведениях под маркой "культуры памяти" реализуют сомнительные образовательные проекты о репрессиях и "голодоморе", - подчеркнул он.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию. Гагаузия получила статус автономно-территориального образования в составе Молдавии в 1994 году.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Жители Гагаузии всегда были патриотами Молдавии, заявила Влах
Вчера, 11:11
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В ПМР заявили о подготовке к возможной ликвидации автономии Гагаузии
6 декабря, 21:50
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала