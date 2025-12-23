Общественный деятель пояснил, что в молдавском учебнике по истории Гагаузию именуют сепаратистским регионом, при этом категорически запрещая властям автономии самостоятельно определять, какую историю должен изучать народ Гагаузии. "Гонениям подвергается единственный гагаузский телевизионный канал GRT, обкладываемый штрафами на постоянной основе. Активно прививают в Гагаузии и вирус церковного раскола, приглашая на мероприятия представителей Бессарабской митрополии. Из уст представителей органов местного самоуправления звучат идеи о сносе советских памятников, а в учебных заведениях под маркой "культуры памяти" реализуют сомнительные образовательные проекты о репрессиях и "голодоморе", - подчеркнул он.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.