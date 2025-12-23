https://ria.ru/20251223/kazakhstan-2064146675.html
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине - РИА Новости, 23.12.2025
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по украинскому конфликту, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:35:00+03:00
2025-12-23T17:35:00+03:00
2025-12-23T18:05:00+03:00
в мире
казахстан
украина
сша
дональд трамп
касым-жомарт токаев
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758164144_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04ac77b592864f63f87b683b93f66546.jpg
https://ria.ru/20251223/tramp-2064154816.html
казахстан
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758164144_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ae415cc2bd398717ee6cb10c85860eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, украина, сша, дональд трамп, касым-жомарт токаев, мирный план сша по украине
В мире, Казахстан, Украина, США, Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев, Мирный план США по Украине
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по украинскому конфликту