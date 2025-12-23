Рейтинг@Mail.ru
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине - РИА Новости, 23.12.2025
17:35 23.12.2025 (обновлено: 18:05 23.12.2025)
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине
в мире, казахстан, украина, сша, дональд трамп, касым-жомарт токаев, мирный план сша по украине
В мире, Казахстан, Украина, США, Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев, Мирный план США по Украине
АСТАНА, 23 дек - РИА Новости. Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по украинскому конфликту, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Казахстан призывает все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжить поиск формулы мира. В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Токаева.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиеевым вопрос установления мира в конфликтах
Вчера, 18:01
 
