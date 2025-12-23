В Якутии сохраняется двухуровневая система местного самоуправления

ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Двухуровневая система организации местного самоуправления сохраняется в Якутии, депутаты приняли новый закон республики, сообщает пресс-служба Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики.

Депутаты республики во вторник собрались на XVI (очередное) пленарное заседание.

"Закон "О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)" получил одобрение большинства депутатов Ил Тумэн", - рассказали в пресс-службе.

Председатель профильного комитета Владимир Прокопьев сказал, что поправку по форме голосования не внесли в проект закона, так как процедура голосования не регулируется региональным законодательством, а будет регулироваться уставом муниципалитетов, либо их положением о процедуре тайного голосования. Кроме того, по его словам, ограничений по выдвижению кандидатов на должность главы муниципального, городского и сельского поселения нет. Любой гражданин, любая группа людей имеют право выдвигать ту или иную кандидатуру. Также нет нормы закона о том, что кандидатуры обязательно должны вносить либо политические партии, либо общественные организации, соответственно, нет никаких ограничений.

Председатель парламента республики Алексей Еремеев уточнил, что новый закон о муниципальном самоуправлении в части полномочий вступит в силу с 1 января 2027 года.

"По итогам голосования поддержали проект закона 43 народных депутата, десять были "против", двое "воздержались". Таким образом, во втором и окончательном чтении принят республиканский закон о местном самоуправлении. В Якутии сохраняется двухуровневая система организации местного самоуправления", - приводятся слова спикера.

Он отметил, что это один из базовых законов, который будет определять будущее республики. С 2026 года совместно с постоянными комитетами и правительством в первом полугодии будет принят закон, касающийся полномочий, передаваемых на муниципальный уровень.