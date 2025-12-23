Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре иеговиста* приговорили к двум годам колонии за экстремизм - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 23.12.2025 (обновлено: 18:55 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/iegovist-2064163357.html
В Краснодаре иеговиста* приговорили к двум годам колонии за экстремизм
В Краснодаре иеговиста* приговорили к двум годам колонии за экстремизм - РИА Новости, 23.12.2025
В Краснодаре иеговиста* приговорили к двум годам колонии за экстремизм
Суд в Краснодаре назначил два года колонии общего режима участнику религиозной экстремистской организации, он участвовал в богослужениях от учения Свидетелей... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:48:00+03:00
2025-12-23T18:55:00+03:00
россия
краснодар
краснодарский край
свидетели иеговы
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149153/75/1491537550_0:0:5312:2988_1920x0_80_0_0_a116a8cdbdca0528a6db18a9fc18c07b.jpg
https://ria.ru/20251216/rossiya-2062415730.html
https://ria.ru/20251223/perm-2064148288.html
россия
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149153/75/1491537550_665:0:4649:2988_1920x0_80_0_0_88167c0e155ef7e56454bebcaa9ab4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодар, краснодарский край, свидетели иеговы, происшествия
Россия, Краснодар, Краснодарский край, Свидетели Иеговы, Происшествия
В Краснодаре иеговиста* приговорили к двум годам колонии за экстремизм

В Краснодаре иеговиста осудили за участие в экстремистской организации

© Fotolia / robypangyБиблия "Свидетелей Иеговы"
Библия Свидетелей Иеговы - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Fotolia / robypangy
Библия "Свидетелей Иеговы". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Суд в Краснодаре назначил два года колонии общего режима участнику религиозной экстремистской организации, он участвовал в богослужениях от учения Свидетелей Иеговы*, сообщает в объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как следует из приговора суда, Анатолий Евтушенко, несмотря на то, что "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" и входящие в её структуру местные религиозные организации решением ВС РФ признаны экстремистскими и деятельность их ликвидирована, в режиме видеоконференции участвовал в проведении коллективных религиозных мероприятий - богослужений: исполнении песен, относящихся к религиозному учению Свидетелей Иеговы**, молитв богу Иегове, изучении положений книги "Священное писание - Перевод нового мира"* (признана экстремистской литературой).
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Deutsche Welle* внесли в список нежелательных организаций
16 декабря, 16:09
Его признали виновным по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).
"Судом Евтушенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в общественных объединениях на срок один год. Он взят под стражу в зале суда", - сообщили в пресс-службе судов.
Отмечается, что в судебном заседании Евтушенко виновным себя не признал и от своих убеждений не отказался. Приговор в законную силу не вступил.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
*Организация, признанная экстремистской на территории РФ
**Материал, признанные экстремистским на территории РФ
Роман Юшков* - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Общественника Юшкова* внесли в список террористов и экстремистов
Вчера, 17:44
 
РоссияКраснодарКраснодарский крайСвидетели ИеговыПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала