В Краснодаре иеговиста* приговорили к двум годам колонии за экстремизм

КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Суд в Краснодаре назначил два года колонии общего режима участнику религиозной экстремистской организации, он участвовал в богослужениях от учения Свидетелей Иеговы*, Суд в Краснодаре назначил два года колонии общего режима участнику религиозной экстремистской организации, он участвовал в богослужениях от учения Свидетелей Иеговы*, сообщает в объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из приговора суда, Анатолий Евтушенко, несмотря на то, что "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" и входящие в её структуру местные религиозные организации решением ВС РФ признаны экстремистскими и деятельность их ликвидирована, в режиме видеоконференции участвовал в проведении коллективных религиозных мероприятий - богослужений: исполнении песен, относящихся к религиозному учению Свидетелей Иеговы **, молитв богу Иегове, изучении положений книги "Священное писание - Перевод нового мира"* (признана экстремистской литературой).

Его признали виновным по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

"Судом Евтушенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в общественных объединениях на срок один год. Он взят под стражу в зале суда", - сообщили в пресс-службе судов.

Отмечается, что в судебном заседании Евтушенко виновным себя не признал и от своих убеждений не отказался. Приговор в законную силу не вступил.

В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.

*Организация, признанная экстремистской на территории РФ