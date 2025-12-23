Премьер Гренландии признался, что притязания Трампа повергли его в грусть

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен признался, что очередное заявление президента США Дональда Трампа о необходимости острова для Штатов повергло его в грусть.
В понедельник Трамп вновь заявил, что Гренландия нужна Соединенным Штатам из соображений национальной безопасности.
Трамп рассказал, зачем США нужна Гренландия
Вчера, 02:05
"Сегодня утром я испытываю как грусть, так и благодарность. Грусть, потому что на пресс-конференции сегодня ночью американский президент снова выразил желание завладеть Гренландией. Но такие слова сводят нашу землю к вопросу безопасности и власти. Мы не так себя видим, и не так о нас в Гренландии стоит или надо говорить", - написал Нильсен в соцсети Facebook*.
Премьер заявил, что благодарен гренландцам за проявленную поддержку и сплоченность, добавив, что они отреагировали на новое положение дел спокойно и с достоинством. Нильсен также поблагодарил международных партнеров за то, что они четко и недвусмысленно выразили уважение Гренландии, ее демократическим институтам и основополагающим принципам международного права.
"Наша территориальная целостность и наше право на самоопределение закреплены в международном праве, и их нельзя просто так игнорировать", - подчеркнул он.
В заключение Нильсен повторил, что решения по Гренландии принимаются на самом острове, добавив, что он всегда готов бороться за свободу гренландцев, их право на самоопределение и право самим определять свое будущее.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в понедельник подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет американского посла в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии
22 декабря, 21:11