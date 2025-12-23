Премьер Гренландии признался, что притязания Трампа повергли его в грусть

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен признался , что очередное заявление президента США Дональда Трампа о необходимости острова для Штатов повергло его в грусть.

В понедельник Трамп вновь заявил, что Гренландия нужна Соединенным Штатам из соображений национальной безопасности.

"Сегодня утром я испытываю как грусть, так и благодарность. Грусть, потому что на пресс-конференции сегодня ночью американский президент снова выразил желание завладеть Гренландией. Но такие слова сводят нашу землю к вопросу безопасности и власти. Мы не так себя видим, и не так о нас в Гренландии стоит или надо говорить", - написал Нильсен в соцсети Facebook *.

Премьер заявил, что благодарен гренландцам за проявленную поддержку и сплоченность, добавив, что они отреагировали на новое положение дел спокойно и с достоинством. Нильсен также поблагодарил международных партнеров за то, что они четко и недвусмысленно выразили уважение Гренландии, ее демократическим институтам и основополагающим принципам международного права.

"Наша территориальная целостность и наше право на самоопределение закреплены в международном праве, и их нельзя просто так игнорировать", - подчеркнул он.

В заключение Нильсен повторил, что решения по Гренландии принимаются на самом острове, добавив, что он всегда готов бороться за свободу гренландцев, их право на самоопределение и право самим определять свое будущее.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.