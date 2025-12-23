Рейтинг@Mail.ru
11:20 23.12.2025 (обновлено: 12:10 23.12.2025)
Правительство направит более двух миллиардов рублей на помощь экспортерам
экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Дом правительства. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На поддержку экспортеров направят свыше двух миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства.
"Из резервного фонда кабмина выделено более двух миллиардов рублей на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам и части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов", — говорится в релизе.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах
21 декабря, 10:32
Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Средства пойдут на субсидирование кредитов предприятиям несырьевых неэнергетических отраслей промышленности, отправляющим продукцию на внешние рынки.
Решение поддержит производителей, ориентированных на экспорт, и позволит увеличить объем поставок за рубеж.
Правительство выделило 60,5 миллиарда рублей на льготное кредитование АПК
Правительство выделило 60,5 миллиарда рублей на льготное кредитование АПК
14 декабря, 10:09
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
