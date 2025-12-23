Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: еще один выход появится у станции метро "Кожуховская"
16:12 23.12.2025
Ефимов: еще один выход появится у станции метро "Кожуховская"
Власти Москвы утвердили проект планировки территории для возведения второго вестибюля станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии метро, рассказал заммэра
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Москвы утвердили проект планировки территории для возведения второго вестибюля станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Он будет построен вдоль Южнопортовой улицы у пересечения с 6-й Кожуховской, с выходами на обе стороны улицы – к жилым и общественным зданиям, а также к остановкам наземного транспорта", - цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он добавил, что рядом с "Кожуховской" проживают около 86 тысяч человек, еще 78 тысяч человек работают в этой локации.
Также проект, как указывается в сообщении, предусматривает возведение внеуличного пешеходного перехода под Южнопортовой улицей, примыкающего к действующему вестибюлю станции.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах вводить каждый год по пять-шесть новых станций метро.
Фотовыставка Построено в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Фотовыставка "Построено в Москве" открылась на Цветном бульваре
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
