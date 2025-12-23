https://ria.ru/20251223/efimov-2064121978.html
Ефимов: еще один выход появится у станции метро "Кожуховская"
Власти Москвы утвердили проект планировки территории для возведения второго вестибюля станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии метро, рассказал заммэра РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Москвы утвердили проект планировки территории для возведения второго вестибюля станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Он будет построен вдоль Южнопортовой улицы у пересечения с 6-й Кожуховской, с выходами на обе стороны улицы – к жилым и общественным зданиям, а также к остановкам наземного транспорта", - цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он добавил, что рядом с "Кожуховской" проживают около 86 тысяч человек, еще 78 тысяч человек работают в этой локации.
Также проект, как указывается в сообщении, предусматривает возведение внеуличного пешеходного перехода под Южнопортовой улицей, примыкающего к действующему вестибюлю станции.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах вводить каждый год по пять-шесть новых станций метро.