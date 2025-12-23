Рейтинг@Mail.ru
Геше предложил создать курсы для буддистов-блогеров для отличия от "магов" - РИА Новости, 23.12.2025
17:24 23.12.2025
Геше предложил создать курсы для буддистов-блогеров для отличия от "магов"
Геше предложил создать курсы для буддистов-блогеров для отличия от "магов" - РИА Новости, 23.12.2025
Геше предложил создать курсы для буддистов-блогеров для отличия от "магов"
Для буддистов-блогеров нужно создать курсы по ведению социальных сетей, чтоб в интернете их отличали от "магов", тарологов, заявил председатель Центрального... РИА Новости, 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/buddizm-2063998760.html
общество
Общество
Геше предложил создать курсы для буддистов-блогеров для отличия от "магов"

Геше предложил создать курсы для буддистов-блогеров, чтобы их отличали от магов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Статуя Будды в храме Цугольского дацана в Забайкальском крае
Статуя Будды в храме Цугольского дацана в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Статуя Будды в храме Цугольского дацана в Забайкальском крае. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Для буддистов-блогеров нужно создать курсы по ведению социальных сетей, чтоб в интернете их отличали от "магов", тарологов, заявил председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) РФ геше Йонтен (Сергей Киришов).
Круглый стол, посвященный перспективам развития буддизма, прошел во вторник в отеле "Метрополь" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Может быть нам нужно создать дополнительные курсы по блогингу, по монтажу видео и так далее для сотрудников религиозных организаций, чтобы мы могли правильно преподносить себя в интернете, потому что мы не выдерживаем конкуренцию в социальных сетях... Кроме этого, у нас очень большая проблема, что нас часто путают в интернете с блогерами, которых сейчас развелось очень много - так называемые психологи, астрологоги, маги, тарологи", - выразил мнение на круглом столе геше Йонтен.
Геше подчеркнул, что нужно четко расставить границы, где классический буддизм, а где то, "что необходимо изучить компетентным органам".
Верующая на территории буддийского монастыря Тубтен Шедруб Линг в Кызыле - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Москве обсудят перспективы развития буддизма
Вчера, 08:01
 
Общество
 
 
