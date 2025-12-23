Геше предложил создать курсы для буддистов-блогеров для отличия от "магов"

"Может быть нам нужно создать дополнительные курсы по блогингу, по монтажу видео и так далее для сотрудников религиозных организаций, чтобы мы могли правильно преподносить себя в интернете, потому что мы не выдерживаем конкуренцию в социальных сетях... Кроме этого, у нас очень большая проблема, что нас часто путают в интернете с блогерами, которых сейчас развелось очень много - так называемые психологи, астрологоги, маги, тарологи", - выразил мнение на круглом столе геше Йонтен.