Бюджет Ростовской области предусматривает выполнение всех соцобязательств
Ростовская область
Ростовская область
 
12:50 23.12.2025 (обновлено: 16:14 23.12.2025)
Бюджет Ростовской области предусматривает выполнение всех соцобязательств
Бюджет Ростовской области предусматривает выполнение всех соцобязательств - РИА Новости, 23.12.2025
Бюджет Ростовской области предусматривает выполнение всех соцобязательств
Принятый бюджет Ростовской области на 2026-2028 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств, сообщил журналистам председатель законодательного... РИА Новости, 23.12.2025
ростовская область
ростовская область
россия
александр ищенко
ростовская область
россия
2025
Ростовская область, Россия, Александр Ищенко
Ростовская область , Ростовская область, Россия, Александр Ищенко
Бюджет Ростовской области предусматривает выполнение всех соцобязательств

В Ростовской области утвердили бюджет на 2026-2028 годы

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Ростовской областиПредседатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Ростовской области
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости. Принятый бюджет Ростовской области на 2026-2028 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
На заседании во вторник депутаты областного парламента утвердили закон "Об областном бюджете на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов" во втором чтении.
Доходы прогнозируются в сумме 328,2 миллиарда рублей. Расходы планируются в сумме 355,1 миллиарда рублей. Дефицит в 26,9 миллиарда рублей соответствует пределу, установленному соглашением с Минфином РФ.
"Параметры бюджета выглядят скромнее, чем мы его видели и проектировали. Это связано с замедлением в ряде отраслей экономики и снижением показателей налога на прибыль. Но, несмотря на все сложности с поступлением налоговых ресурсов, мы гарантируем, что все социальные обязательства, которые установлены в Ростовской области, будут выполнены", - сказал Ищенко.
Он добавил, что палитра мер социальной поддержки в области расширяется, создаются условия для их более комфортного получения.
Доля расходов на социальную сферу в 2026 году по сравнению со вторым чтением бюджета 2025 года увеличится и составит 67% от общего объема расходов бюджета. На социальную сферу планируется направить 237,6 миллиарда рублей. Расходы на меры социальной поддержки граждан возрастут на 22% и составят 105,8 миллиарда рублей.
Существенный рост бюджетных расходов ожидается на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. В будущем году на 15% вырастут ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство и составят 24,8 миллиарда рублей.
