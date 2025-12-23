https://ria.ru/20251223/bjudzhet-2064061313.html
Бюджет Ростовской области предусматривает выполнение всех соцобязательств
Бюджет Ростовской области предусматривает выполнение всех соцобязательств - РИА Новости, 23.12.2025
Бюджет Ростовской области предусматривает выполнение всех соцобязательств
Принятый бюджет Ростовской области на 2026-2028 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств, сообщил журналистам председатель законодательного... РИА Новости, 23.12.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости. Принятый бюджет Ростовской области на 2026-2028 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
На заседании во вторник депутаты областного парламента утвердили закон "Об областном бюджете на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов" во втором чтении.
Доходы прогнозируются в сумме 328,2 миллиарда рублей. Расходы планируются в сумме 355,1 миллиарда рублей. Дефицит в 26,9 миллиарда рублей соответствует пределу, установленному соглашением с Минфином РФ.
"Параметры бюджета выглядят скромнее, чем мы его видели и проектировали. Это связано с замедлением в ряде отраслей экономики и снижением показателей налога на прибыль. Но, несмотря на все сложности с поступлением налоговых ресурсов, мы гарантируем, что все социальные обязательства, которые установлены в Ростовской области, будут выполнены", - сказал Ищенко.
Он добавил, что палитра мер социальной поддержки в области расширяется, создаются условия для их более комфортного получения.
Доля расходов на социальную сферу в 2026 году по сравнению со вторым чтением бюджета 2025 года увеличится и составит 67% от общего объема расходов бюджета. На социальную сферу планируется направить 237,6 миллиарда рублей. Расходы на меры социальной поддержки граждан возрастут на 22% и составят 105,8 миллиарда рублей.
Существенный рост бюджетных расходов ожидается на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. В будущем году на 15% вырастут ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство и составят 24,8 миллиарда рублей.