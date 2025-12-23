Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Андреевки
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 23.12.2025 (обновлено: 12:52 23.12.2025)
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Андреевки
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Андреевка Днепропетровской области, отметив, что мужество и... РИА Новости, 23.12.2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Андреевки

Белоусов поздравил освободивших Андреевку в Днепропетровской области бойцов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Андреевка Днепропетровской области, отметив, что мужество и отвага бойцов обеспечивают успешное выполнение боевых задач и вносят вклад в общее продвижение российских Вооружённых сил.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады с освобождением населенного пункта Андреевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Приведены слова из поздравительной телеграммы Белоусова, согласно которым, эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников отечества.
"Глава российского военного ведомства отметил, что мужество и отвага личного состава обеспечивают успешное выполнение боевых задач и вносят весомый вклад в общее продвижение группировки войск". - добавили в ведомстве.
Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы государства, всегда будут служить примером безграничной любви к своей родине, подчеркнул министр. Кроме того, он поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что военнослужащие бригады продолжат с честью служить России, обеспечивать безопасность и мирную жизнь ее граждан.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Нам угрожают". Белоусов рассказал, когда ждать конфликта НАТО с Россией
18 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьАндрей Белоусов
 
 
