Белоусов поздравил бойцов с освобождением Андреевки

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Андреевка Днепропетровской области, отметив, что мужество и отвага бойцов обеспечивают успешное выполнение боевых задач и вносят вклад в общее продвижение российских Вооружённых сил.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады с освобождением населенного пункта Андреевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Приведены слова из поздравительной телеграммы Белоусова, согласно которым, эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников отечества.
"Глава российского военного ведомства отметил, что мужество и отвага личного состава обеспечивают успешное выполнение боевых задач и вносят весомый вклад в общее продвижение группировки войск". - добавили в ведомстве.
Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы государства, всегда будут служить примером безграничной любви к своей родине, подчеркнул министр. Кроме того, он поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что военнослужащие бригады продолжат с честью служить России, обеспечивать безопасность и мирную жизнь ее граждан.