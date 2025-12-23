Рейтинг@Mail.ru
Представители ВПК Белоруссии и России обсудили поставки в армии двух стран - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/belorussiya-2064117834.html
Представители ВПК Белоруссии и России обсудили поставки в армии двух стран
Представители ВПК Белоруссии и России обсудили поставки в армии двух стран - РИА Новости, 23.12.2025
Представители ВПК Белоруссии и России обсудили поставки в армии двух стран
Руководитель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:58:00+03:00
2025-12-23T15:58:00+03:00
россия
белоруссия
москва
дмитрий шугаев
александр потапов
александр михеев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
https://ria.ru/20251222/lukashenko-2063881549.html
https://ria.ru/20251221/putin-2063656810.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, москва, дмитрий шугаев, александр потапов, александр михеев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рособоронэкспорт, экономика
Россия, Белоруссия, Москва, Дмитрий Шугаев, Александр Потапов, Александр Михеев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Рособоронэкспорт, Экономика
Представители ВПК Белоруссии и России обсудили поставки в армии двух стран

Представители ВПК Белоруссии и РФ обсудили поставки в армии обеих стран

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Руководитель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев обсудили в Москве взаимные поставки продукции военного назначения в интересах вооруженных сил двух стран, сообщает пресс-служба ГВПК.
"Деловую программу Председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса в Москве продолжило главное мероприятие визита – встреча с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрием Шугаевым. Отдельной темой стали взаимные поставки продукции военного назначения в интересах вооруженных сил Беларуси и России, а также третьих стран", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии
22 декабря, 16:15
В белорусском Госкомвоенпроме отметили, что в целом встреча позволила руководителям ведомств обсудить насущные вопросы гармонизации законодательства в сферах экспортного контроля и военно-технического сотрудничества, интеграции оборонно-промышленных комплексов Белоруссии и России.
Ранее во вторник Пантус в российской столице обсудил с представителями руководства Минпромторга РФ ход реализации ряда значимых совместных проектов и перспективные направления двустороннего сотрудничества на 2026 год.
Глава ГВПК Белоруссии накануне прибыл с рабочим визитом в России для обсуждения вопросов развития кооперации. В понедельник состоялась его встреча с генеральным директором АО "НПК" Уралвагонзавод" Александром Потаповым, а также с генеральным директором "Рособоронэкспорта" Александром Михеевым.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В российско-белорусских отношениях почти нет острых вопросов, заявил Путин
21 декабря, 16:15
 
РоссияБелоруссияМоскваДмитрий ШугаевАлександр ПотаповАлександр МихеевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РособоронэкспортЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала