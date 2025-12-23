Представители ВПК Белоруссии и России обсудили поставки в армии двух стран

МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Руководитель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев обсудили в Москве взаимные поставки продукции военного назначения в интересах вооруженных сил двух стран, сообщает пресс-служба ГВПК.
"Деловую программу Председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса в Москве продолжило главное мероприятие визита – встреча с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрием Шугаевым. Отдельной темой стали взаимные поставки продукции военного назначения в интересах вооруженных сил Беларуси и России, а также третьих стран", - говорится в сообщении.
Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии
22 декабря, 16:15
В белорусском Госкомвоенпроме отметили, что в целом встреча позволила руководителям ведомств обсудить насущные вопросы гармонизации законодательства в сферах экспортного контроля и военно-технического сотрудничества, интеграции оборонно-промышленных комплексов Белоруссии и России.
Ранее во вторник Пантус в российской столице обсудил с представителями руководства Минпромторга РФ ход реализации ряда значимых совместных проектов и перспективные направления двустороннего сотрудничества на 2026 год.
Глава ГВПК Белоруссии накануне прибыл с рабочим визитом в России для обсуждения вопросов развития кооперации. В понедельник состоялась его встреча с генеральным директором АО "НПК" Уралвагонзавод" Александром Потаповым, а также с генеральным директором "Рособоронэкспорта" Александром Михеевым.