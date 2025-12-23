день дальней авиации вкс рф

Дальняя авиация (ДА) является средством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации и предназначена для решения стратегических (оперативно-стратегических) и оперативных задач на театрах военных действий (стратегических направлениях).

Вместе с ракетными войсками стратегического назначения и морскими стратегическими силами дальняя авиация составляет ядерную триаду. Самолеты-ракетоносцы дальней авиации с крылатыми ракетами большой дальности способны поражать цели практически по всему земному шару. Сам факт наличия такого мощного оружия у страны уже является сдерживающим фактором для любого противника.

Днем создания российской дальней (стратегической) авиации принято считать 23 декабря (10 декабря по старому стилю) 1914 года, когда император Николай II утвердил решение военного совета Российской армии о создании эскадры бомбардировщиков "Илья Муромец", первого в мире соединения тяжелых бомбардировщиков. На самолете "Илья Муромец", спроектированном и построенном русским инженером Игорем Сикорским, были установлены мировые рекорды дальности, продолжительности полета и грузоподъемности.

В годы Первой мировой войны (1914-1918) экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях огнем бортовых пулеметов было уничтожено 12 истребителей противника. В 1917 году в эскадру входило двадцать бомбардировщиков. В 1918 году она осталась на Украине, занятой германскими войсками.

Весной того же года в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) построили несколько самолетов " Илья Муромец ", которые были сведены в Северную группу воздушных кораблей Рабоче-крестьянского Красного воздушного флота, предназначенную для полярных экспедиций и разведки Северного морского пути. В 1921 году авиагруппа была переименована в Дивизион воздушных кораблей "Илья Муромец" в составе трех отрядов по два самолета в каждом.

Дальнейшее развитие дальней авиации было связано с принятием в 1930-е годы на вооружение бомбардировщика ТБ-3, спроектированного под руководством Андрея Туполева. Бомбардировщики ТБ-3 строились крупной серией, что позволило в 1933 году впервые в мире сформировать тяжелые бомбардировочные авиационные корпуса, а в январе 1936 года была сформирована первая авиационная армия резерва ВГК (армия особого назначения – АОН).

В 1936 году в войска начали поступать самолеты ДБ-3 (после модернизации – ДБ-3Ф (Ил-4)), сконструированные в конструкторском бюро Сергея Ильюшина.

В 1936-1938 годах авиабригады и корпуса тяжелых бомбардировщиков были сведены в три воздушные армии особого назначения, которые находились в непосредственном подчинении Наркома обороны. В 1940 году, после их расформирования, соединения и части тяжелых бомбардировщиков вошли в созданную дальнебомбардировочную авиацию Главного командования Красной армии (ДБА ГК). К началу Великой Отечественной войны в ДБА ГК входило пять авиакорпусов, три отдельных авиадивизии и один отдельный авиаполк (около 1500 самолетов и почти 1000 экипажей, находящихся в полной боеготовности).

Первые боевые вылеты в Великой Отечественной войне (1941-1945) экипажи ДБА выполнили 22 июня 1941 года. На следующей день совместно с морскими летчиками они бомбили объекты глубокого тыла фашистов и их союзников в Данциге, Кенигсберге, Варшаве, Кракове, Бухаресте. В ночь с 10 на 11 августа того же года три группы дальних бомбардировщиков нанесли удар по Берлину. В течение месяца ими было совершено 10 налетов на столицу фашистской Германии.

В марте 1942 года дальнебомбардировочная авиация была преобразована в авиацию дальнего действия, в декабре 1944 года – в 18-ю воздушную армию.

Во время Великой Отечественной войны дальняя авиация принимала участие во всех крупных операциях Красной армии, выполняя специальные задания. За годы войны летный состав дальних бомбардировщиков совершил около 220 тысяч боевых вылетов, сбросив свыше двух миллионов авиационных бомб различного калибра. 312 авиаторов-дальников стали Героями Советского Союза, а шесть летчиков были удостоены этого звания дважды.

После войны в 1946 году на базе 18-й воздушной армии была создана дальняя авиация Вооруженных сил. В 1947 году началось поступление в ее части новых самолетов Ту-4, которые в 1951 году стали носителями ядерного оружия. После принятия на вооружение в середине 1950-х годов реактивной техники (дальних бомбардировщиков Ту-16, стратегических Ту-95 и ЗМ) произошел качественный скачок в развитии дальней авиации СССР. Экипажи ДА начали освоение Арктики.

В 1960 году ДА была переведена с армейской на корпусную организацию. Основу составили три отдельных тяжелых бомбардировочных корпуса с управлениями в Смоленске, Виннице (Украина) и Благовещенске.

В 1970-1980-е годы ДА пополнилась авиационными комплексами Ту-22МЗ, Ту-95МС и Ту-160, вооруженными крылатыми ракетами большой дальности. В 1980 году на основе корпусов ДА были сформированы три воздушных армии Верховного Главнокомандования, а командование Дальней авиации было упразднено. В мае 1988 года Дальняя авиация была воссоздана, а с мая 1992 года она вошла в состав Военно-воздушных сил Российской Федерации.

В 1998 году на базе дальней авиации была образована 37-я воздушная армия Верховного Главного командования (стратегического назначения). После вынужденного затишья, связанного с распадом СССР, возросла интенсивность полетов самолетов ДА. В 2001 году стратегические ракетоносцы впервые после 10-летнего перерыва появились над Северным полюсом.

В августе 2007 года ДА возобновила прерванные в 1992 году полеты стратегической авиации в удаленных регионах на постоянной основе. Патрулирование осуществляется в регионах активного судоходства и экономической деятельности России. Полеты на воздушное патрулирование в акватории над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана выполняются как с базовых, так и с оперативных аэродромов.

Дальняя авиация также выполняет полеты по плану стратегического сдерживания в удаленные географические районы на полный радиус действия стратегических бомбардировщиков, в том числе с дозаправкой топливом в воздухе.

Практической демонстрацией пространственных показателей боевых возможностей командования ДА являются полеты на воздушное патрулирование самолетов в район острова Исландия и акваторию Норвежского моря; на Северный полюс и в район Алеутских островов; вдоль восточного побережья Южной Америки. Полеты дальней авиацией осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

В России соединения и части ДА базируются с учетом ее оперативно-стратегического предназначения и задач от Новгорода на западе страны до Анадыря и Уссурийска на востоке, от Тикси на севере и до Благовещенска на юге России.

Основу самолетного парка Дальней авиации составляют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты-разведчики Ту-22МР. Основное вооружение самолетов: авиационные крылатые ракеты большой дальности и ракеты оперативно-тактического назначения в ядерном и обычном снаряжении, а также авиационные бомбы различного предназначения и калибра.

Дальнейшее развитие дальней авиации осуществляется за счет проведения модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока службы, а также за счет создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) – стратегического бомбардировщика пятого поколения, который должен заменить самолеты дальней авиации Ту-95. Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев". Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС. Бомбардировщик разрабатывают с широким применением технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс").

Как сообщал в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда утвердило окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке отдали снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.