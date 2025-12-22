https://ria.ru/20251222/ukraina-2063745073.html
СМИ: разрешение молодежи выезжать с Украины закончилось бегством от призыва
2025-12-22T09:16:00+03:00
2025-12-22T09:16:00+03:00
2025-12-22T09:16:00+03:00
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Результатом разрешения молодым людям выезжать за пределы Украины стал массовый отток молодежи, стремящейся избежать призыва в армию, пишет испанская газета Pais.
"Результатом стало бегство молодых людей, стремящихся избежать призыва в армию", - пишет издание.
Как отмечает Pais, предпочтительным местом назначения для этих молодых людей является Германия
из-за помощи, которую Берлин
оказывает перемещенным лицам. С августа число украинских мужчин, регистрирующихся в Германии, увеличилось в десять раз. Следом по популярности среди украинских беженцев идут Польша
и Чехия
.
"Германия, Польша и Чехия этой осенью дали Украине
понять, что она должна остановить поток беженцев ... в Европу
. Эти три страны континента приняли наибольшее количество украинских граждан с ... февраля 2022 года. Каждая страна привела разные причины, но все дали понять Киеву
, что ситуация приближается к критической точке", - пишет издание.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее заявлял, что около 90% молодых людей, выехавших с Украины за границу, вряд ли вернутся.