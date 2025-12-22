Рейтинг@Mail.ru
СМИ: разрешение молодежи выезжать с Украины закончилось бегством от призыва
09:16 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063745073.html
СМИ: разрешение молодежи выезжать с Украины закончилось бегством от призыва
СМИ: разрешение молодежи выезжать с Украины закончилось бегством от призыва - РИА Новости, 22.12.2025
СМИ: разрешение молодежи выезжать с Украины закончилось бегством от призыва
Результатом разрешения молодым людям выезжать за пределы Украины стал массовый отток молодежи, стремящейся избежать призыва в армию, пишет испанская газета... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T09:16:00+03:00
2025-12-22T09:16:00+03:00
в мире
украина
германия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028173743_462:541:2547:1714_1920x0_80_0_0_4b26fe5e7887a45f02e14d39a22297e7.jpg
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040752153.html
https://ria.ru/20251114/frg-2055048390.html
украина
германия
польша
в мире, украина, германия, польша
В мире, Украина, Германия, Польша
СМИ: разрешение молодежи выезжать с Украины закончилось бегством от призыва

На Украине начался отток стремящейся избежать призыва в армию молодежи

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Результатом разрешения молодым людям выезжать за пределы Украины стал массовый отток молодежи, стремящейся избежать призыва в армию, пишет испанская газета Pais.
"Результатом стало бегство молодых людей, стремящихся избежать призыва в армию", - пишет издание.
Очередь из автомобилей перед КПП на границе Украины - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
СМИ: украинская молодежь массово увольняется и бежит из страны
9 сентября, 17:55
Как отмечает Pais, предпочтительным местом назначения для этих молодых людей является Германия из-за помощи, которую Берлин оказывает перемещенным лицам. С августа число украинских мужчин, регистрирующихся в Германии, увеличилось в десять раз. Следом по популярности среди украинских беженцев идут Польша и Чехия.
"Германия, Польша и Чехия этой осенью дали Украине понять, что она должна остановить поток беженцев ... в Европу. Эти три страны континента приняли наибольшее количество украинских граждан с ... февраля 2022 года. Каждая страна привела разные причины, но все дали понять Киеву, что ситуация приближается к критической точке", - пишет издание.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее заявлял, что около 90% молодых людей, выехавших с Украины за границу, вряд ли вернутся.
Люди с флагами Украины у Бранденбургских ворот в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Прибывающие в ФРГ молодые украинцы не нужны Германии, заявил Мерц
14 ноября, 17:27
 
В мире, Украина, Германия, Польша
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
