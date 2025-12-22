Рейтинг@Mail.ru
Царукян ответил на обвинения Топурии в трусости - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
15:00 22.12.2025 (обновлено: 16:45 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/tsarukyan--2063892637.html
Царукян ответил на обвинения Топурии в трусости
Царукян ответил на обвинения Топурии в трусости - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Царукян ответил на обвинения Топурии в трусости
Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян отреагировал на выпад испанца грузинского происхождения, владеющего поясом UFC в легком весе... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T15:00:00+03:00
2025-12-22T16:45:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
илия топурия
арман царукян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026108134_0:265:1080:873_1920x0_80_0_0_deafec62727153022109109e81a29be1.jpg
https://ria.ru/20251221/topuriya-2063579337.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026108134_0:164:1080:974_1920x0_80_0_0_c4b69df0122e8419b8c802a97b10b7e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, смешанные боевые искусства (мма), ufc, илия топурия, арман царукян
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Илия Топурия, Арман Царукян
Царукян ответил на обвинения Топурии в трусости

Боец ММА Царукян оскорбил Топурию после обвинений в трусости

© UFC EurasiaАрман Царукян
Арман Царукян - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© UFC Eurasia
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян отреагировал на выпад испанца грузинского происхождения, владеющего поясом UFC в легком весе Илии Топурии.
Ранее не знающий поражений спортсмен обвинил россиянина в трусости из-за снятия с реванша против соотечественника Ислама Махачева в январе 2025 года.
«

"Ты говоришь о том, что берешь паузу в боях, чтобы разобраться с семейными проблемами, но при этом, похоже, у тебя полно свободного времени на все эти интервью", – написал Царукян в соцсетях, в конце поста оскорбив потенциального соперника.

Илия Топурия с женой - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Мегазвезду UFC обвиняют в домашнем насилии. Бывшая жена готовит новый удар
21 декабря, 08:00
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)UFCИлия ТопурияАрман Царукян
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Нефтехимик
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Алверка
    Порту
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Эспаньол
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ноттингем Форрест
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Фамаликан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала