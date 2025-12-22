Словакия не будет участвовать в безумных планах ЕС по Украине, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 22 дек - РИА Новости. Словакия не будет участвовать в безумных планах Европейского союза по финансированию Украины, республике есть на что тратить деньги, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
"Я вам гарантирую что если поеду на Европейский совет, то не буду голосовать за то, чтобы мы посылали военные кредиты Украине и чтобы Словакия была частью этих безумных планов. Нам деньги нужны здесь, в Словакии, нам есть, что строить", - сказал Фицо в ходе торжественного открытия самого длинного автомобильного тоннеля в Словакии Вишньове, строительство которого велось почти 30 лет.
Церемонию транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник.
Длина автомобильного тоннеля Вишньове (на севере страны) составляет 7,5 километра. Реализация проекта была начата почти 30 лет назад, однако подходы к строительству и финансированию неоднократно менялись и завершить долгострой удалось только в этом году. Тоннель является важной частью транспортного коридора, который соединяет словацкую столицу Братиславу (на западе) и второй по величине город республики Кошице (на востоке). Премьер Словакии торжественно открыл самый длинный автотоннель республики, проехав по нему на роликах.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством активов РФ.