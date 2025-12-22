Рейтинг@Mail.ru
Словакия не будет участвовать в безумных планах ЕС по Украине, заявил Фицо - РИА Новости, 22.12.2025
16:06 22.12.2025
Словакия не будет участвовать в безумных планах ЕС по Украине, заявил Фицо
Словакия не будет участвовать в безумных планах ЕС по Украине, заявил Фицо
Словакия не будет участвовать в безумных планах ЕС по Украине, заявил Фицо

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 22 дек - РИА Новости. Словакия не будет участвовать в безумных планах Европейского союза по финансированию Украины, республике есть на что тратить деньги, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
"Я вам гарантирую что если поеду на Европейский совет, то не буду голосовать за то, чтобы мы посылали военные кредиты Украине и чтобы Словакия была частью этих безумных планов. Нам деньги нужны здесь, в Словакии, нам есть, что строить", - сказал Фицо в ходе торжественного открытия самого длинного автомобильного тоннеля в Словакии Вишньове, строительство которого велось почти 30 лет.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Фицо заявил, что не увидел у Зеленского интереса к завершению конфликта
19 декабря, 14:02
Церемонию транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник.
Длина автомобильного тоннеля Вишньове (на севере страны) составляет 7,5 километра. Реализация проекта была начата почти 30 лет назад, однако подходы к строительству и финансированию неоднократно менялись и завершить долгострой удалось только в этом году. Тоннель является важной частью транспортного коридора, который соединяет словацкую столицу Братиславу (на западе) и второй по величине город республики Кошице (на востоке). Премьер Словакии торжественно открыл самый длинный автотоннель республики, проехав по нему на роликах.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
В прошлую пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег на Украине своровали
21 ноября, 19:53
 
