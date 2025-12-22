https://ria.ru/20251222/produkty-2063816799.html
Цены на некоторые продукты существенно упали перед Новым годом, пишут СМИ
Перед Новым годом цены на некоторые продукты существенно снизились, несмотря на инфляцию, пишут "Известия". РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости
. Перед Новым годом цены на некоторые продукты существенно снизились, несмотря на инфляцию, пишут
"Известия".
По данным издания, в список подешевевших товаров вошли яйца, картофель, мандарины, крупы и другие.
"В соответствии с официальным обзором по рынку яйца подешевели на 17,7–22%, картофель — на 24–27%, мандарины — на 15–25%, сахар и крупы — на 3–5%, помидоры — на 16%. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16", — говорится в материале.
Издание также отмечает, что рост производства и избыток предложения изменили динамику цен на сливочное масло, впервые за год опустив их до двухлетнего минимума.
В начале декабря в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) назвала минимальную стоимость продуктов для новогоднего салата "Оливье" у крупных российских ретейлеров. Она составила 363 рубля.
В ассоциации указали, что в среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата
, набор продуктов для аналогичного количества "Оливье" стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ритейле.