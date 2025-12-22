Рейтинг@Mail.ru
Цены на некоторые продукты существенно упали перед Новым годом, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 22.12.2025 (обновлено: 13:19 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/produkty-2063816799.html
Цены на некоторые продукты существенно упали перед Новым годом, пишут СМИ
Цены на некоторые продукты существенно упали перед Новым годом, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2025
Цены на некоторые продукты существенно упали перед Новым годом, пишут СМИ
Перед Новым годом цены на некоторые продукты существенно снизились, несмотря на инфляцию, пишут "Известия". РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:06:00+03:00
2025-12-22T13:19:00+03:00
экономика
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005476807_225:433:3096:2048_1920x0_80_0_0_869d81fa249c0916b92eb1da10b6a730.jpg
https://ria.ru/20251222/ikra-2062153048.html
https://ria.ru/20251222/gosduma-2063725923.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005476807_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_eb99966998505af3ce47f695eedf7d15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, общество, россия
Экономика, Общество, Россия
Цены на некоторые продукты существенно упали перед Новым годом, пишут СМИ

"Известия": часть продуктов существенно подешевела перед Новым годом

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПокупательница в магазине
Покупательница в магазине - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Покупательница в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Перед Новым годом цены на некоторые продукты существенно снизились, несмотря на инфляцию, пишут "Известия".
По данным издания, в список подешевевших товаров вошли яйца, картофель, мандарины, крупы и другие.
Блины с красной икрой - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Цифры и реальность. Что происходит с ценами на новогодние деликатесы
Вчера, 08:00
"В соответствии с официальным обзором по рынку яйца подешевели на 17,7–22%, картофель — на 24–27%, мандарины — на 15–25%, сахар и крупы — на 3–5%, помидоры — на 16%. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16", — говорится в материале.
Издание также отмечает, что рост производства и избыток предложения изменили динамику цен на сливочное масло, впервые за год опустив их до двухлетнего минимума.
В начале декабря в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) назвала минимальную стоимость продуктов для новогоднего салата "Оливье" у крупных российских ретейлеров. Она составила 363 рубля.
В ассоциации указали, что в среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата, набор продуктов для аналогичного количества "Оливье" стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ритейле.
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
КПРФ призвала ограничить наценку на товары и продукты в аэропортах
Вчера, 03:57
 
ЭкономикаОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала