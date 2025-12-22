Цены на некоторые продукты существенно упали перед Новым годом, пишут СМИ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Перед Новым годом цены на некоторые продукты существенно снизились, несмотря на инфляцию, . Перед Новым годом цены на некоторые продукты существенно снизились, несмотря на инфляцию, пишут "Известия".

По данным издания, в список подешевевших товаров вошли яйца, картофель, мандарины, крупы и другие.

"В соответствии с официальным обзором по рынку яйца подешевели на 17,7–22%, картофель — на 24–27%, мандарины — на 15–25%, сахар и крупы — на 3–5%, помидоры — на 16%. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16", — говорится в материале.

Издание также отмечает, что рост производства и избыток предложения изменили динамику цен на сливочное масло, впервые за год опустив их до двухлетнего минимума.

В начале декабря в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) назвала минимальную стоимость продуктов для новогоднего салата "Оливье" у крупных российских ретейлеров. Она составила 363 рубля.