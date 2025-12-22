https://ria.ru/20251222/pozhar-2063725527.html
В поселке Волна на Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два причала
В поселке Волна на Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два причала - РИА Новости, 22.12.2025
В поселке Волна на Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два причала
Два причала и два судна в поселке Волна на Кубани были повреждены из-за атаки БПЛА, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T03:46:00+03:00
2025-12-22T03:46:00+03:00
2025-12-22T09:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
темрюкский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_6:98:2413:1452_1920x0_80_0_0_963e56a35d75337b0429619f6d99db82.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
темрюкский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, темрюкский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Темрюкский район
В поселке Волна на Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два причала
На двух причалах на Кубани вспыхнул пожар из-за атаки украинских БПЛА
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Два причала и два судна в поселке Волна на Кубани были повреждены из-за атаки БПЛА, сообщили
в оперативном штабе региона.
«
"В поселке Волна Темрюкского района
из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна", — говорится в публикации в Telegram-канале штаба.
Там уточнили, что всех, кто находился на борту кораблей, эвакуировали, пострадавших нет.
При этом на причалах возникли пожары площадью от одной тысячи квадратных метров до 1,5 тысячи квадратных метров.
В штабе добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы.
В ответ на атаки ВСУ
российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.