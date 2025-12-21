Рейтинг@Mail.ru
В Германии сообщили плохие новости Украине из-за нового решения ЕС - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 21.12.2025 (обновлено: 17:29 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/novosti-2063637572.html
В Германии сообщили плохие новости Украине из-за нового решения ЕС
В Германии сообщили плохие новости Украине из-за нового решения ЕС - РИА Новости, 21.12.2025
В Германии сообщили плохие новости Украине из-за нового решения ЕС
Многомиллиардный кредит ЕС Украине едва ли поможет залатать дыры в ее бюджете, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T13:51:00+03:00
2025-12-21T17:29:00+03:00
в мире
украина
германия
киев
антониу кошта
евросоюз
евросовет
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20251221/peregovory-2063613293.html
https://ria.ru/20251221/es-2063598111.html
украина
германия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, киев, антониу кошта, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Германия, Киев, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет, Санкции в отношении России
В Германии сообщили плохие новости Украине из-за нового решения ЕС

JW: кредит ЕС не сможет покрыть финансовые потребности Украины

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Многомиллиардный кредит ЕС Украине едва ли поможет залатать дыры в ее бюджете, пишет немецкое издание Junge Welt.
"90 миллиардов евро никоим образом не достаточно для полного покрытия финансовых потребностей Украины на два года", — говорится в материале.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Журналист раскрыл, что произошло в ЕС из-за переговоров в Майами
Вчера, 10:00
Издание отмечает, что Европейскому союзу из-за нехватки средств вскоре снова придется оставить Киев в состоянии финансовой неопределенности.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Унизительное поражение". Россию предупредили о новом плане ЕС
Вчера, 06:55
 
В миреУкраинаГерманияКиевАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросоветСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала