В Москве на Профсоюзной улице появились десять необычных игровых зон
В Москве на Профсоюзной улице появились десять необычных игровых зон - РИА Новости, 26.12.2025
В Москве на Профсоюзной улице появились десять необычных игровых зон
Десять необычных игровых зон с разметкой из термопластика на тротуарах создали на Профсоюзной улице в Москве, сообщает официальный портал мэра и правительства...
2025-12-21T13:36:00+03:00
2025-12-21T13:36:00+03:00
2025-12-26T13:36:00+03:00
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Десять необычных игровых зон с разметкой из термопластика на тротуарах создали на Профсоюзной улице в Москве, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
"На десяти участках тротуаров в зеленой зоне пятого микрорайона Теплого Стана в современном варианте представлена популярная у многих поколений игра в классики", - говорится в сообщении.
Формы из термопластика изготавливаются из современного материала на высококлассном профессиональном оборудовании, благодаря чему элементы разметки долго сохраняют привлекательный внешний вид и функциональность. А прочная поверхность обладает противоскользящими качествами, что делает игры безопасными для детей.