© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы Игровая зона с разметкой из термопластика на Профсоюзной улице в Москве

В Москве на Профсоюзной улице появились десять необычных игровых зон

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Десять необычных игровых зон с разметкой из термопластика на тротуарах создали на Профсоюзной улице в Москве, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"На десяти участках тротуаров в зеленой зоне пятого микрорайона Теплого Стана в современном варианте представлена популярная у многих поколений игра в классики", - говорится в сообщении.

