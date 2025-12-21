Рейтинг@Mail.ru
13:36 21.12.2025 (обновлено: 13:36 26.12.2025)
В Москве на Профсоюзной улице появились десять необычных игровых зон
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Десять необычных игровых зон с разметкой из термопластика на тротуарах создали на Профсоюзной улице в Москве, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
"На десяти участках тротуаров в зеленой зоне пятого микрорайона Теплого Стана в современном варианте представлена популярная у многих поколений игра в классики", - говорится в сообщении.
Формы из термопластика изготавливаются из современного материала на высококлассном профессиональном оборудовании, благодаря чему элементы разметки долго сохраняют привлекательный внешний вид и функциональность. А прочная поверхность обладает противоскользящими качествами, что делает игры безопасными для детей.
Обновление дорожной разметки в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Бирюков рассказал о ходе работ по обновлению дорожной разметки в Москве
27 июня, 13:43
 
Москва
 
 
