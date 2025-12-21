Рейтинг@Mail.ru
Дома на Солдатской улице в Москве обновили по технологии "мокрый фасад"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:28 21.12.2025 (обновлено: 13:30 26.12.2025)
Дома на Солдатской улице в Москве обновили по технологии "мокрый фасад"
Дома на Солдатской улице в Москве обновили по технологии "мокрый фасад"
Специалисты отремонтировали с применением энергоэффективной технологии "мокрый фасад" пять многоквартирных домов на Солдатской улице в районе Лефортово в рамках РИА Новости, 26.12.2025
Дома на Солдатской улице в Москве обновили по технологии "мокрый фасад"

В Лефортово отремонтировали пять домов по программе капремонта

В Лефортово отремонтировали пять домов по программе капремонта
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты отремонтировали с применением энергоэффективной технологии "мокрый фасад" пять многоквартирных домов на Солдатской улице в районе Лефортово в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
"В 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок пять многоквартирных домов в Лефортове с применением технологии "мокрый фасад", которая позволяет повысить энергоэффективность зданий и подобрать для каждого объекта индивидуальное колористическое решение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что региональная программа капитального ремонта жилого фонда в Москве реализуется в соответствии с целями и задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Более 500 малоэтажных домов привели в порядок в Москве за 10 лет
26 марта, 16:43
