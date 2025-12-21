Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор. Архивное фото

Дома на Солдатской улице в Москве обновили по технологии "мокрый фасад"

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты отремонтировали с применением энергоэффективной технологии "мокрый фасад" пять многоквартирных домов на Солдатской улице в районе Лефортово в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"В 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок пять многоквартирных домов в Лефортове с применением технологии "мокрый фасад", которая позволяет повысить энергоэффективность зданий и подобрать для каждого объекта индивидуальное колористическое решение", - говорится в сообщении.