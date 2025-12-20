Рейтинг@Mail.ru
"Самое страшное лето СССР". К чему привела аномальная жара 1972 года
09:35 20.12.2025
"Самое страшное лето СССР". К чему привела аномальная жара 1972 года
Июль-август 1972 года стал настоящей климатической катастрофой в Советском Союзе. Тогда вся европейская часть страны превратилась в "раскаленную сковородку".
"Самое страшное лето СССР". К чему привела аномальная жара 1972 года

© РИА Новости / Михаил Миронов
Тушение торфяных пожаров в Подмосковье
© РИА Новости / Михаил Миронов
Тушение торфяных пожаров в Подмосковье
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Июль-август 1972 года стал настоящей климатической катастрофой в Советском Союзе. Тогда вся европейская часть страны превратилась в "раскаленную сковородку".
К чему привела аномальная жара? И с какими последствиями пришлось справляться не только обычным людям, но и самому государству?

Сорокоградусная жара

Старожилы запомнили лето 1972 года как одно из самых жарких за всю историю СССР.
© РИА Новости / Олег Золото
Жара в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Олег Золото
Жара в Нижнем Новгороде
Температура в Ивановской, Горьковской (ныне Нижегородской), Костромской, Калининской (ныне Тверской) и Рязанской областях устойчиво превышала отметку +40 °C. В Московском регионе столбик термометра держался у отметки +35 °C, а в конце августа в столице дневная температура достигала +38 °C.
За полтора месяца выпало всего-навсего около 20 мм осадков (при норме для июля-августа 120-160 мм). Засуха также затронула Поволжье, Урал, Украину и Казахстан. Жаркая и сухая погода создали идеальные условия для возникновения огромного количества очагов возгорания.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Тушение торфяных пожаров в Национальном парке "Мещера" во Владимирской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Тушение торфяных пожаров в Национальном парке "Мещера" во Владимирской области

"Огненный смерч"

Было зарегистрировано свыше 3000 лесных и торфяных пожаров. В огне погибли 104 человека. Общая площадь, охваченная пожарами, оценивается в 1,8 миллиона гектаров.
Очень тяжело было жителям Подмосковья. Опасная обстановка складывалась в Шатуре, Орехово-Зуевском, Егорьевском, Ногинском и Павлово-Посадском районах, где находятся мощные торфяные залежи и сосредоточены предприятия по добыче торфа.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Смог в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Смог в Москве
Из-за пожаров смог над столицей был настолько плотный, что не видно было противоположного берега Москвы-реки.

Во главе — маршал СССР

К борьбе с огнем были привлечены рабочие предприятий, колхозники, милиция. В ликвидации пожара приняли участие почти 15 тысяч самоходных землеройных машин и более двух с половиной тысяч пожарных машин и насосных устройств, которые работали непрерывно по 14-20 часов в сутки.
Объем воды, который выливали на очаги пожаров сверху и закачивали в горящие торфяники с помощью трубопроводов, составлял, по приблизительным подсчетам, 90 тысяч тонн в сутки.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар
© РИА Новости / Денис Абрамов
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар
Борьбу с огнем контролировало Политбюро ЦК КПСС, а возглавлял министр обороны СССР маршал Андрей Гречко, который почти на два месяца поселился в подмосковной Шатуре, ставшей эпицентром пожаров Московской области.
Все эти пожары были ликвидированы к 10 сентября.

Действовал как "гигантская крышка"

Причиной катастрофы стало установление так называемого "блокирующего антициклона". Этот атмосферный вихрь "работал" как гигантская "крышка": он не пропускал в центральные и северо-западные регионы РСФСР влажные и прохладные воздушные массы с Атлантики.
© Фото : ESA/Alexander Gerst
Вид и космоса
© Фото : ESA/Alexander Gerst
Вид и космоса
Во многом на масштаб катастрофы повлияла аномальная зима.
"Предыдущая зима была холодной и малоснежной. Это привело к тому, что земля промерзла, снега было относительно мало, весна выдалась быстрой и теплой. Снег быстро растаял, и вместо того, чтобы впитаться в почву, он стек в реки и отправился в океаны. А в почве запас влаги стал недостаточным для того, чтобы вот этот круговорот воды в природе поддерживать на необходимом уровне. Это привело к тому, что где-то в середине лета эти запасы влаги в почве иссякли", — рассказал климатолог Алексей Карнаухов.

Пятьсот тонн золота на зерно

Последствия аномальной жары, ставшей причиной засухи и пожаров, оказались колоссальными. Смог в крупных городах негативно сказался на здоровье миллионов людей.
© РИА Новости / Илья Наймушин
Маркировка золотого слитка высшей пробы
© РИА Новости / Илья Наймушин
Маркировка золотого слитка высшей пробы
Были уничтожены огромные площади зерновых, овощных культур и виноградников. Чтобы избежать голода и покрыть дефицит зерна, советскому руководству пришлось в срочном порядке продать за границу 486 тонн золота и на вырученные средства закупить зерно за рубежом.
Разразившаяся катастрофа показала, как беззащитен все еще человек перед масштабными природными бедствиями.
 
 
 
