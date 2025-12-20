Рейтинг@Mail.ru
В Россию стекаются люди, поддерживающие ее, заявила Захарова
12:38 20.12.2025
В Россию стекаются люди, поддерживающие ее, заявила Захарова
В Россию стекаются люди, поддерживающие ее, заявила Захарова

Захарова: в РФ стекаются люди, поддерживающие её, несмотря на попытки изоляции

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Россию, несмотря на попытки Запада ее изолировать, стекаются граждане других государств, люди, поддерживающие ее и желающие стать ее частью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вы представляете, как это удивительно: открываешь какую-нибудь западную газету, включаешь западный телевизор, телепрограмму и слышишь, что еще они сделали, придумали для того, чтобы, по их словам, изолировать нашу страну. А при этом ручейками со всего мира к нам стекаются люди, которые не только поддерживают нас там, в своих странах, борются за здравомыслие у себя на родине, но в том числе и которые хотят стать частью нашей страны", - сказала Захарова на Екатерининском форуме в Москве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Захарова рассказала о жителях стран Запада, желающих переехать в Россию
21 августа, 11:11
Она отметила, что это особенно показывает проходящий в столице Екатерининский форум, отвечающий на вопросы о том, как людям, желающим переехать в Россию, переехать в нее жить, работать,
"Для кого-то это не просто желание, для кого-то это просто жизненно важный выбор, а для кого-то это просто жизненные обстоятельства, которые, как сегодня было сказано гражданкой США (Тарой Рид, экс-помощницей Джо Байдена, также присутствует на форуме - ред.), когда получила российский паспорт, это спасение. И она нашла в России это спасение и считает Россию героем своей жизни, своим героем", - подчеркнула представитель МИД.
Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена в сентябре этого года получила российское гражданство.
Екатерининский форум проходит в пятницу в Национальном центре "Россия". Он организован для обсуждения актуальных вопросов развития России, привлекательности страны для переезда на ПМЖ и возможностей преодоления имеющихся трудностей. Здесь нарабатываются современные инструменты и привлекаются ресурсы для быстрой и эффективной интеграции новых граждан в РФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Захарова: западные журналисты, работающие в России, боятся потерять место
20 июня, 13:29
 
