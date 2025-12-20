В Россию стекаются люди, поддерживающие ее, заявила Захарова

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Россию, несмотря на попытки Запада ее изолировать, стекаются граждане других государств, люди, поддерживающие ее и желающие стать ее частью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Екатерининский форум проходит в пятницу в Национальном центре "Россия". Он организован для обсуждения актуальных вопросов развития России, привлекательности страны для переезда на ПМЖ и возможностей преодоления имеющихся трудностей. Здесь нарабатываются современные инструменты и привлекаются ресурсы для быстрой и эффективной интеграции новых граждан в РФ.