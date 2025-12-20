Рейтинг@Mail.ru
"Сжечь континент". Планы ЕС в отношении России поразили журналиста
17:11 20.12.2025 (обновлено: 18:35 20.12.2025)
"Сжечь континент". Планы ЕС в отношении России поразили журналиста
"Сжечь континент". Планы ЕС в отношении России поразили журналиста
Противостояния с Россией добивается лишь малочисленная европейская элита, а не народ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Сжечь континент". Планы ЕС в отношении России поразили журналиста

Журналист Боуз: войны с Россией желает лишь крошечная элита ЕС

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Противостояния с Россией добивается лишь малочисленная европейская элита, а не народ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Абсолютно никто здесь (в Москве. — Прим. Ред.) не хочет войны с Европой, Великобританией или кем-либо еще. При этом никто на улицах Лондона, Парижа или Берлина не хочет войны с Россией. Так почему же крошечная элита ЕС и НАТО пытается сжечь континент?" — задался он вопросом.
Накануне Владимир Путин, отвечая в ходе "итогов года" о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне с Москвой.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.
Европа готовится к войне: какие вопросы это ставит перед Россией
Заголовок открываемого материала