Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Нову" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:06 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/voleybol-2063561918.html
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Нову" в матче Суперлиги
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Нову" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Нову" в матче Суперлиги
Волейболисты белгородского "Белогорья" одержали победу над "Новой" из Новокуйбышевска в 14-м туре чемпионата России. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T20:06:00+03:00
2025-12-20T20:06:00+03:00
волейбол
спорт
белогорье (белгород)
нова (новокуйбышевск)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908016533_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fde1001140e3740e95e74e4db4585d8f.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908016533_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a6f3db4388b8f9af314ec40590e6c43e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, белогорье (белгород), нова (новокуйбышевск), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Белогорье (Белгород), Нова (Новокуйбышевск), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Нову" в матче Суперлиги

Волейболисты "Белогорья" обыграли "Нову" в матче чемпионата России

© Фото : Пресс-служба "Белогорья"Волейболисты клуба "Белогорье"
Волейболисты клуба Белогорье - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Белогорья"
Волейболисты клуба "Белогорье". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Волейболисты белгородского "Белогорья" одержали победу над "Новой" из Новокуйбышевска в 14-м туре чемпионата России.
Встреча в Туле завершилась со счетом 3:1 (25:11, 30:28, 22:25, 25:13) в пользу белгородской команды.
"Белогорье" с 10 победами и пятью поражениями занимает четвертое место в турнирной таблице. "Нова" проиграла седьмой матч в сезоне, также в активе команды семь побед.
Результаты других матчей:
"Енисей" (Красноярск) - "Ярославич" (Ярославль) - 3-1 (22:25, 25:21, 25:12, 28:26);
"Горький" (Нижний Новгород) - "Динамо-Урал" (Уфа) - 3-0 (31:29, 31:29, 25:23).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
20 декабря 2025 • начало в 18:00
Завершен
Белогорье
3 : 125:1130:2822:2525:13
HOBA
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ВолейболСпортБелогорье (Белгород)Нова (Новокуйбышевск)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала