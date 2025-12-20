https://ria.ru/20251220/voleybol-2063561918.html
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Нову" в матче Суперлиги
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Нову" в матче Суперлиги
Волейболисты белгородского "Белогорья" одержали победу над "Новой" из Новокуйбышевска в 14-м туре чемпионата России. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
