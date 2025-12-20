"Людоедка из Рединга": история Амелии Дайер, убийцы, погубившей 400 детей

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Амелия Дайер, получившая прозвище "Людоедка из Рединга", стала одной из самых известных преступниц XIX века.

Ее зловещая история стала доказательством того, что порой под видом добродетели скрывается нечеловеческая жестокость, бессердечие и явное расстройство психики.

Повлияло сумасшествие

Амелия родилась в 1836 году в городке Пайл Марш на юго-западе Англии, в многодетной семье. Ее семья владела собственным делом и была весьма состоятельной. Девочка росла в довольно благоприятной обстановке, увлекалась литературой и поэзией, проявляла интерес к знаниям.

К несчастью, когда Амелии было около двенадцати лет, ее мать серьезно заболела и потеряла рассудок. Юной Дайер пришлось взять на себя все хлопоты по уходу за больной родительницей, ежедневно наблюдая за тем, как близкий и любимый человек сходит с ума.

Позже эксперты заявили — это могло сильно повлиять на ее психическое здоровье.

Стала "детским фермером"

После смерти матери Амелия через несколько лет покинула родной дом и вышла замуж за мужчину на 35 лет старше по имени Джордж Томас. В браке Амелия выучилась на медсестру, однако заработанных обоими супругами денег все равно не хватало на жизнь.

Когда в 1869 году ее муж скончался, женщине понадобился дополнительный источник дохода, и она решила открыть "детскую ферму" — приют для внебрачных детей.

Эти заведения имели большую популярность в викторианской Англии, так как матери-одиночки вне брака, подвергавшиеся осуждению общества, часто принимали решение отдать новорожденного в частный приют и регулярно платить за его содержание.

Фермы смерти

Первое время Амелия добросовестно руководила приютом и заработала хорошую репутацию. Она повторно вышла замуж и родила двоих дочерей, отношения с которыми у нее не сложились. Через некоторое время Дайер оставила семью и полностью посвятила себя приюту.

В то время работа "детских ферм" почти не регулировалась. Матери, оставившие детей, их практически не навещали.

Такая ситуация развязывала руки недобросовестным "фермерам" — чтобы младенцы вели себя тише и спокойнее, нянечки регулярно подмешивали в их бутылки с едой алкоголь и опиум, а особо непоседливых морили голодом или просто-напросто убивали.

Если же мать узнавала о смерти ребенка, то она обычно боялась идти в полицию, так как ее тайна была бы раскрыта. Да и в то время была высокая детская смертность, поэтому в гибели младенца не видели ничего удивительного.

Купалась в кровавых деньгах

Этими обстоятельствами и воспользовалась Амелия, поставившая убийства младенцев на поток. Поначалу Амелия просто "забывала" вовремя покормить младенца или дать ему воды. Высокая смертность в ее приюте вскоре вызвала интерес у полиции, и в 1879 году ее приговорили к шести месяцам каторжной работы.

Отбыв наказание, Амелия вернулась к прежней деятельности. Теперь после содеянного Дайер выбрасывала в Темзу детей, которым не посчастливилось попасть в ее руки.

Чтобы соседи ничего не заподозрили, она переезжала и набирала новых детей на новом месте, размещая объявление в местных газетах. "Приют" приносил хороший доход, и Амелия буквально купалась в деньгах. К своему кровавому бизнесу она вскоре привлекла и одну из своих дочерей.

"Людоедка из Рединга"

Поиски жестокой убийцы начались только после того, как тело одного из детей было найдено в реке в окрестностях города Рединг.

Расследование довольно быстро вышло на Амелию. Во время обыска в ее доме нашли улики, которые указывали — она повинна в сотнях преступлений. За это в народе ее нарекли "Людоедкой из Рединга".

Сама Амелия призналась лишь в одном преступлении — убийстве девочки по имени Дорис Мармон, но и этого стало достаточно для суда. Детоубийца была казнена 10 июня 1896 года, а ее последними словами стали : "Мне нечего сказать".