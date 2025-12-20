Читать ria.ru в

В РАНХиГС назвали государственное слово 2025 года

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Рождаемость" стала государственным словом 2025 года по версии Президентской академии РАНХиГС, сообщили РИА Новости в вузе.

"Эксперты Президентской академии второй год подряд выбирают государственное слово года в России . В этом году им стала рождаемость – его упоминаемость в стратегических документах страны выросла в восемь раз", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в топ-5 также вошли "лидерство", "государство-цивилизация", "интеллект", "языковая политика".

Всего были проанализированы свыше 10,5 тысяч нормативно-правовых актов федерального уровня. Кроме того, впервые в выборку включались стратегические документы Евразийского экономического союза