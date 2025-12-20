В РАНХиГС назвали государственное слово 2025 года

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Рождаемость" стала государственным словом 2025 года по версии Президентской академии РАНХиГС, сообщили РИА Новости в вузе.
"Эксперты Президентской академии второй год подряд выбирают государственное слово года в России. В этом году им стала рождаемость – его упоминаемость в стратегических документах страны выросла в восемь раз", - говорится в сообщении.
Словарь Merriam-Webster назвал слово 2025 года
15 декабря, 16:10
Уточняется, что в топ-5 также вошли "лидерство", "государство-цивилизация", "интеллект", "языковая политика".
Всего были проанализированы свыше 10,5 тысяч нормативно-правовых актов федерального уровня. Кроме того, впервые в выборку включались стратегические документы Евразийского экономического союза.
В 2024 году главным словом России стал "суверенитет".
"Грамота.ру" назвала слово 2025 года
11 декабря, 07:01