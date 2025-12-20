Рейтинг@Mail.ru
В Ботсване предложили российским компаниям участвовать в инфраструктуре - РИА Новости, 20.12.2025
16:26 20.12.2025
В Ботсване предложили российским компаниям участвовать в инфраструктуре
Российским компаниям может быть интересно участвовать в инфраструктурных проектах на территории Ботсваны, а также работать в сфере горнодобывающей...
экономика
ботсвана
африка
каир (город)
сергей лавров
экономика, ботсвана, африка, каир (город), сергей лавров
Экономика, Ботсвана, Африка, Каир (город), Сергей Лавров
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Российским компаниям может быть интересно участвовать в инфраструктурных проектах на территории Ботсваны, а также работать в сфере горнодобывающей промышленности этой страны, заявил РИА Новости министр международного сотрудничества Ботсваны Фенио Бутале.
"Еще один аспект, на который, как мы считаем, должны обратить внимание российские и международные компании - это наша потребность в масштабной модернизации инфраструктуры… Кроме того, как я уже говорил, у нас огромный потенциал в минерально-сырьевом секторе, который также требует инвестиций в разведку и производство. Мы открыты и твердо верим, что Ботсвана как самая политически и экономически стабильная страна в Африке является лучшим местом для инвестиций", - заявил министр.

Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
Ботсвана намерена использовать опыт России в модернизации экономики
