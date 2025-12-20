В Ботсване предложили российским компаниям участвовать в инфраструктуре

«

"Еще один аспект, на который, как мы считаем, должны обратить внимание российские и международные компании - это наша потребность в масштабной модернизации инфраструктуры… Кроме того, как я уже говорил, у нас огромный потенциал в минерально-сырьевом секторе, который также требует инвестиций в разведку и производство. Мы открыты и твердо верим, что Ботсвана как самая политически и экономически стабильная страна в Африке является лучшим местом для инвестиций", - заявил министр.