Премьер Португалии допустил размещение военных на Украине после конфликта

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру допустил размещение португальских военных на Украине после окончания конфликта.
"Ничто не помешает тому, чтобы португальские военнослужащие выполняли на Украине то же самое, что они уже делают по соседству - в Словакии, Румынии, Латвии, Литве и в других странах, где наши национальные силы, развернутые в рамках Европейского союза и НАТО, участвуют в миротворческих миссиях и миссиях по сдерживанию и обеспечению безопасности", - заявил Монтенегру во время визита в Киев, его слова приводит газета Diario de Noticias.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.