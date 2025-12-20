https://ria.ru/20251220/pensii-2063454658.html
Названы регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году
Названы регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году - РИА Новости, 20.12.2025
Названы регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году
Сильнее всего страховая пенсия по старости в России в 2026 году вырастет на Чукотке - на 3,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T01:26:00+03:00
2025-12-20T01:26:00+03:00
2025-12-20T01:26:00+03:00
общество
магаданская область
камчатка
мурманская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886278_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b023cfcbf8bb2b9461ce99ce1e545c0.jpg
https://ria.ru/20251219/pensiya-2063078074.html
магаданская область
камчатка
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886278_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dcd48750ad469c1c737d169eb2d683b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магаданская область, камчатка, мурманская область
Общество, Магаданская область, Камчатка, Мурманская область
Названы регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году
РИА Новости: сильнее всего страховая пенсия в России вырастет на Чукотке