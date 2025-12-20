Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году
01:26 20.12.2025
Названы регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году
Названы регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году
Сильнее всего страховая пенсия по старости в России в 2026 году вырастет на Чукотке - на 3,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости.
общество, магаданская область, камчатка, мурманская область
Общество, Магаданская область, Камчатка, Мурманская область
Названы регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году

РИА Новости: сильнее всего страховая пенсия в России вырастет на Чукотке

Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сильнее всего страховая пенсия по старости в России в 2026 году вырастет на Чукотке - на 3,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости.
Кроме того, в Ненецком АО выплата увеличится на 2,9 тысячи рублей, а в Магаданской области - на 2,8 тысячи рублей.
Еще примерно на 2,8 тысячи рублей пенсии вырастут на Камчатке, а на 2,7 тысячи - Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО.
В десятку также войдут Якутия, Мурманская область и Сахалин (2,5 тысячи рублей), а также Коми (2,4 тысячи).
Страховые пенсии россиян со следующего года будут увеличены на 7,6%, следует из федерального бюджета Социального фонда России.
Назван средний размер пенсии по инвалидности в России в 2026 году
