Синицина в роли Золушки выглядит как настоящая балерина, заявила Навка

"Ребята настолько талантливые и жадные до работы, они хотят все время что-то творить, придумывать, удивлять чем-то новым. Мы искали этот ход очень долго, чтобы удивить зрителя. Золушка приходит на бал, туфелька у нас - символ сказки, и вдруг пришла такая идея - что Золушка может быть в настоящих туфельках, а не в коньках. Это была находка, и мы очень ей рады, это выглядело настолько мило, нежно и восхитительно. Вика парящая, тоненькая, как балерина, в руках Никиты - это безумно красиво", - сказала Навка журналистам.