Синицина в роли Золушки выглядит как настоящая балерина, заявила Навка
Синицина в роли Золушки выглядит как настоящая балерина, заявила Навка - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Синицина в роли Золушки выглядит как настоящая балерина, заявила Навка
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что серебряная медалистка Олимпиады-2022 фигуристка Виктория Синицина в роли Золушки в танце в туфельках выглядит...
Синицина в роли Золушки выглядит как настоящая балерина, заявила Навка
Навка: Синицина в роли Золушки в танце в туфельках выглядит как балерина
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что серебряная медалистка Олимпиады-2022 фигуристка Виктория Синицина в роли Золушки в танце в туфельках выглядит как настоящая балерина.
В пятницу в Москве
стартовал показ шоу Навки
"Золушка", где Синицина
и ее партнер и супруг Никита Кацалапов
исполняют главные роли. Один из танцев Синицина исполняет в туфлях на каблуках, в то время как ее партнер катается на коньках и исполняет поддержки с партнершей.
"Ребята настолько талантливые и жадные до работы, они хотят все время что-то творить, придумывать, удивлять чем-то новым. Мы искали этот ход очень долго, чтобы удивить зрителя. Золушка приходит на бал, туфелька у нас - символ сказки, и вдруг пришла такая идея - что Золушка может быть в настоящих туфельках, а не в коньках. Это была находка, и мы очень ей рады, это выглядело настолько мило, нежно и восхитительно. Вика парящая, тоненькая, как балерина, в руках Никиты - это безумно красиво", - сказала Навка журналистам.