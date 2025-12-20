Рейтинг@Mail.ru
Синицина в роли Золушки выглядит как настоящая балерина, заявила Навка - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:11 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/navka-2063543854.html
Синицина в роли Золушки выглядит как настоящая балерина, заявила Навка
Синицина в роли Золушки выглядит как настоящая балерина, заявила Навка - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Синицина в роли Золушки выглядит как настоящая балерина, заявила Навка
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что серебряная медалистка Олимпиады-2022 фигуристка Виктория Синицина в роли Золушки в танце в туфельках выглядит... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T17:11:00+03:00
2025-12-20T17:11:00+03:00
фигурное катание
спорт
татьяна навка
виктория синицина
никита кацалапов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984099051_0:130:2048:1282_1920x0_80_0_0_66f68d67e47d249214c60537c5f7e28d.jpg
/20251220/navka-2063543335.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984099051_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_491df5ad404efc778efa1eb0b089ea2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, татьяна навка, виктория синицина, никита кацалапов
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Навка, Виктория Синицина, Никита Кацалапов
Синицина в роли Золушки выглядит как настоящая балерина, заявила Навка

Навка: Синицина в роли Золушки в танце в туфельках выглядит как балерина

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВиктория Синицина
Виктория Синицина - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Виктория Синицина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что серебряная медалистка Олимпиады-2022 фигуристка Виктория Синицина в роли Золушки в танце в туфельках выглядит как настоящая балерина.
В пятницу в Москве стартовал показ шоу Навки "Золушка", где Синицина и ее партнер и супруг Никита Кацалапов исполняют главные роли. Один из танцев Синицина исполняет в туфлях на каблуках, в то время как ее партнер катается на коньках и исполняет поддержки с партнершей.
"Ребята настолько талантливые и жадные до работы, они хотят все время что-то творить, придумывать, удивлять чем-то новым. Мы искали этот ход очень долго, чтобы удивить зрителя. Золушка приходит на бал, туфелька у нас - символ сказки, и вдруг пришла такая идея - что Золушка может быть в настоящих туфельках, а не в коньках. Это была находка, и мы очень ей рады, это выглядело настолько мило, нежно и восхитительно. Вика парящая, тоненькая, как балерина, в руках Никиты - это безумно красиво", - сказала Навка журналистам.
Татьяна Навка и Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Синицина и Кацалапов могли бы бороться за медали Игр-2026, считает Навка
Вчера, 17:09
 
Фигурное катаниеСпортТатьяна НавкаВиктория СиницинаНикита Кацалапов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала