Рейтинг@Mail.ru
На юге Москвы обновили 38 жилых домов - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:32 20.12.2025 (обновлено: 13:32 26.12.2025)
https://ria.ru/20251220/moskva-2064857709.html
На юге Москвы обновили 38 жилых домов
На юге Москвы обновили 38 жилых домов - РИА Новости, 26.12.2025
На юге Москвы обновили 38 жилых домов
Обновлены 38 жилых домов на ранее благоустроенных улицах на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-20T13:32:00+03:00
2025-12-26T13:32:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035536637_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0e11334a3d86144ee5557509aae39883.jpg
https://ria.ru/20251223/moskva-2064069592.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035536637_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_279fb86391955ac588b24faca236fba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве
На юге Москвы обновили 38 жилых домов

На юге Москвы отремонтировали 38 домов

© Фото : Пресс-служба Фонда капремонта МосквыДом в Москве после капремонта
Дом в Москве после капремонта - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Пресс-служба Фонда капремонта Москвы
Дом в Москве после капремонта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Обновлены 38 жилых домов на ранее благоустроенных улицах на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали 38 многоквартирных домов на ранее благоустроенных улицах юга города. Каждое из таких зданий столичный Фонд капитального ремонта комплексно обновил: были восстановлены технические характеристики и фасады", - говорится в сообщении.
Специалисты использовали в ремонте метод "мокрый фасад" и технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.
Батарея - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания
23 декабря, 13:21
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала