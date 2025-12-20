https://ria.ru/20251220/moskva-2064857709.html
На юге Москвы обновили 38 жилых домов
Обновлены 38 жилых домов на ранее благоустроенных улицах на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-20T13:32:00+03:00
2025-12-20T13:32:00+03:00
2025-12-26T13:32:00+03:00
На юге Москвы обновили 38 жилых домов
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Обновлены 38 жилых домов на ранее благоустроенных улицах на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали 38 многоквартирных домов на ранее благоустроенных улицах юга города. Каждое из таких зданий столичный Фонд капитального ремонта комплексно обновил: были восстановлены технические характеристики и фасады", - говорится в сообщении.
Специалисты использовали в ремонте метод "мокрый фасад" и технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.