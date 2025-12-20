На юге Москвы обновили 38 жилых домов

Дом в Москве после капремонта. Архивное фото

Дом в Москве после капремонта

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Обновлены 38 жилых домов на ранее благоустроенных улицах на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали 38 многоквартирных домов на ранее благоустроенных улицах юга города. Каждое из таких зданий столичный Фонд капитального ремонта комплексно обновил: были восстановлены технические характеристики и фасады", - говорится в сообщении.