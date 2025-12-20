Чудо на Неве: как советские летчики посадили самолет в центре Ленинграда

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. В августе 1963 года в Ленинграде совершил посадку пассажирский Ту-124, летевший из Таллина в Москву. Казалось бы, обычное дело. Но что-то пошло не так.

Неудачный рейс

21 августа 1963 года. Рейс № 366 Таллин-Москва не задался с самого начала. Уже через несколько минут после взлета поступило тревожное сообщение: не до конца убралось переднее шасси, или, как говорят летчики, "передняя нога". Новенький по тем временам Ту-124 направили в Ленинград, где ему предстояло совершить аварийную посадку.

Для того чтобы сесть, нужно было выработать лишнее топливо. Самолет кружил вокруг города на Неве, когда внезапно заглох один из двух двигателей.

"Жертв могли быть тысячи"

Диспетчерские службы дали добро срезать путь до аэродрома и пролететь через центр города. Но после смены курса случилось непредвиденное — отказал и второй двигатель. Самолет устремился вниз в самый центр города.

"Я услышал оглушающий грохот прямо над своим домом. Это летел самолет прямо в 30-40 метрах над нашей крышей. До этого он сделал круг над Исаакиевским собором в центре города. Рухни он там, жертв были бы тысячи, памятники архитектуры были бы разгромлены", — описыва ли очевидцы.

14 секунд

Командир воздушного судна Виктор Мостовой и второй пилот Василий Чеченев приняли решение садиться на воду.

Одна из пассажирок все же начала кричать, наводя на всех панику: "Куда мы летим?! Там же вода!". Командир сумел всех успокоить: "Спокойно. Всем оставаться на своих местах. Садимся на воду".

Мост Александра Невского в Санкт-Петербурге

Пролетев над Большеохтинским мостом, а затем над опорами еще недостроенного моста Александра Невского, самолет приводнился рядом с Финляндским железнодорожным мостом.

С момента отказа второго двигателя до посадки на воду прошло 14 секунд.

Спасительный “мостик”

Обычно при посадке на воду машина просто разваливается на части. До этого случая в мировой истории гражданской авиации благополучных приводнений не случалось.

Машина хвостом коснулась Невы, шлепнулась брюхом о воду и потихоньку поплыла вперед — на находившиеся рядом опоры Финляндского моста. Все пассажиры и члены экипажа не только остались живы, но и не получили серьезных травм.

Очередным везением для экипажа и пассажиров стало то, что как раз в этот момент рядом с местом приводнения работал буксир.

"Буксир тащил дрова. Когда он увидел, что самолет плюхнулся в воду, он к ним подошел и спросил: "Ребята, вас отбуксировать?". Кинул трос. Пилоты привязали его к штурвалу, и он отбуксировал их к плотам. Самолет лег носом на эти плоты, которые стали для пассажиров и пилотов спасительным мостиком к суше", — рассказывал очевидец тех событий, инструктор Александр Самарин.

Через некоторое время самолет затонул, его подняли из воды. К полетам машина не вернулась.

Самолет восстановили и отправили в Тамбовскую область, в Кирсановскую авиашколу в качестве тренажера для курсантов училища. В 1970 году самолет утилизировали.

Не наградили, но и не наказали

Приводнение самолета вызвало настоящий фурор в многолюдном городе. Сразу после инцидента у берега была выставлена охрана — милиция не позволяла людям фотографировать самолет, пленки засвечивали.

"После посадки самолета к месту приземления тут же прилетел вертолет из Ленинградского аэропорта. На нем было человек 10 разных чинов. Среди них был мой знакомый Петр Покрышев — дважды Герой Советского Союза. Он был одним из заместителей Ленинградского аэропорта. Вся эта компания пошла сразу к пилотам", — вспоминал писатель, фотограф-любитель Юрий Туйск.

Первоначально комиссия, расследовавшая причины аварии, возложила ответственность на экипаж, но позже обвинения с пилотов были сняты. Летчиков даже хотели наградить, но приказ о награждении так и не был подписан.

Кабина пилотов самолета