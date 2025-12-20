https://ria.ru/20251220/lavrov-2063558826.html
Россия и Африка укрепят сотрудничество в сфере безопасности, заявил Лавров
Россия и Африка укрепят сотрудничество в сфере безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2025
Россия и Африка укрепят сотрудничество в сфере безопасности, заявил Лавров
Россия и страны Африки по итогам встречи в Каире договорились наращивать взаимодействие в области политики и безопасности, сообщил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T19:43:00+03:00
2025-12-20T19:43:00+03:00
2025-12-20T21:14:00+03:00
россия
африка
в мире
сергей лавров
египет
африканский союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063559756_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_8d8acb536414da88b604f3e049ca2350.jpg
https://ria.ru/20251216/partnerstvo-2062219232.html
https://ria.ru/20251015/afrika-2048195204.html
https://ria.ru/20250801/afrika-2032740387.html
россия
африка
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063559756_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_efdeda280aec6759927be64900439020.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, в мире, сергей лавров, египет, африканский союз
Россия, Африка, В мире, Сергей Лавров, Египет, Африканский союз
Россия и Африка укрепят сотрудничество в сфере безопасности, заявил Лавров
Лавров: Россия и страны Африки укрепят сотрудничество в сфере безопасности
КАИР, 20 дек — РИА Новости. Россия и страны Африки по итогам встречи в Каире договорились наращивать взаимодействие в области политики и безопасности, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
«
"В совместном заявлении также содержится наше общее решение укреплять взаимодействие в области политики и безопасности, в том числе с этой целью рекомендовано установить рабочие отношения между Африканским союзом и Организацией договора коллективной безопасности", — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.
Министр добавил, что Россия и Африка не считают нужным сокрушаться о санкциях Запада.
«
"Мы предпочитаем <...> концентрироваться на согласовании рабочих, работоспособных, эффективных механизмов, которые обезопасят наши торгово-экономические связи и сделают их независимыми от незаконных действий тех, кто в нарушение всех принципов международного права прибегают к методам шантажа и давления", — отметил Лавров.
Помимо этого, глава МИД обсудил с африканскими партнерами увеличение товарооборота и энергетику, а также вопросы совместных финансовых и логистических структур, которые позволят защитить торгово-экономическое инвестиционное партнерство стран от незаконных односторонних санкций.
«
"В отличие от тех, кто пытаются продолжать колониальную, неоколониальную политику, диктовать свою волю всем остальным, у нас с африканскими друзьями есть в наших позициях прочная международно-правовая основа", — подчеркнул он.
Лавров сегодня принял участие во второй министерской конференции форума партнерства Россия — Африка в Египте. На нем присутствовали главы МИД, государств и руководители исполнительных органов интеграционных объединений континента. Они затронули вопросы сотрудничества в различных сферах. Министр также провел серию двусторонних встреч.
Форум создали в 2019 году. В его рамках прошли два саммита — в Сочи в 2019-м и в Санкт-Петербурге в 2023-м, а также первая министерская конференция в ноябре прошлого года.