Лавров обсудил в Каире вопросы финансов и логистики со странами Африки

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Россия обсудила с африканскими странами вопросы совместных финансовых и логистических структур, которые позволят защитить торгово-экономическое инвестиционное партнерство стран от незаконных односторонних санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.