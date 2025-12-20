https://ria.ru/20251220/lavrov-2063526097.html
Россия расширит географию торговых представительств в Африке, заявил Лавров
Россия расширит географию торговых представительств в Африке, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2025
Россия расширит географию торговых представительств в Африке, заявил Лавров
Российские торговые представительства к концу 2026 года будут действовать в 15 африканских странах, работа по расширению географии их охвата продолжится, заявил РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:27:00+03:00
2025-12-20T15:27:00+03:00
2025-12-20T15:27:00+03:00
в мире
россия
африка
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20251220/rossija-2063518229.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_845495d1d59aad1a51834302fc838630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, африка, сергей лавров
В мире, Россия, Африка, Сергей Лавров
Россия расширит географию торговых представительств в Африке, заявил Лавров
Лавров: торгпредства РФ будут работать в 15 странах Африки к концу 2026 года