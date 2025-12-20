Рейтинг@Mail.ru
Россия расширит географию торговых представительств в Африке, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2025
15:27 20.12.2025
Россия расширит географию торговых представительств в Африке, заявил Лавров
Российские торговые представительства к концу 2026 года будут действовать в 15 африканских странах, работа по расширению географии их охвата продолжится, заявил РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:27:00+03:00
2025-12-20T15:27:00+03:00
2025
Россия расширит географию торговых представительств в Африке, заявил Лавров

Лавров: торгпредства РФ будут работать в 15 странах Африки к концу 2026 года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Российские торговые представительства к концу 2026 года будут действовать в 15 африканских странах, работа по расширению географии их охвата продолжится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Увеличиваем число торговых представительств на континенте, расширяем географию их охвата. Планируется, что к концу следующего года деятельность наших торгпредств будет распространяться на 15 стран Африки. Понятно, что это еще не предел, это работа продолжится", - сказал он в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка".
Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия поддерживает самостоятельный выбор партнеров Африки, заявил Лавров
© 2025 МИА «Россия сегодня»
