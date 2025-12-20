Лавров: Россия готова делиться с Африкой опытом в сельском хозяйстве

https://ria.ru/20251220/lavrov-2063513567.html
Россия готова делиться с африканскими странами опытом и знаниями в области сельского хозяйства, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.12.2025
