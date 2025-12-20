Кредит для Киева обойдется ЕС в три миллиарда евро в год, сообщают СМИ

БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Поддержка Украины в рамках кредита ЕС суммой в 90 миллиардов евро будет обходиться участвующим европейским государствам приблизительно в три, а Германии - в 0,7 миллиарда в год на неопределенный срок, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на высокопоставленную чиновницу в Брюсселе.
Страны ЕС на саммите 18 декабря договорились предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, обеспеченный бюджетом ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Ранее представитель правительства ФРГ Себастьян Хилле попытался в ходе брифинга представить решение ЕС выдать кредит Украине в качестве "успеха" канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об "успехах" в ходе пресс-конференции после саммита сообщил и сам Мерц.
"Пакеты поддержки Украины будут стоить участвующим государствам ЕС ориентировочно около трёх миллиардов евро в год на неопределённое время", - пишет Tagesspiegel.
По ее данным, первые процентные выплаты намечены на 2027 год. Причина, по словам чиновницы ЕС, заключается в том, что средства не планируется привлекать единовременно. В 2026 году предполагается занять лишь 45 миллиардов евро.
"Для Германии это в долгосрочной перспективе может означать дополнительные ежегодные расходы в размере около 700 миллионов евро. Причина в том, что национальный взнос рассчитывается исходя из экономической мощности страны, а Венгрия, Чехия и Словакия добились того, что не будут участвовать в финансировании нового пакета поддержки", - пишет газета.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине. Она добавила, что бремя кредита ляжет на европейских граждан.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.