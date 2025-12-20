Кредит для Киева обойдется ЕС в три миллиарда евро в год, сообщают СМИ

БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Поддержка Украины в рамках кредита ЕС суммой в 90 миллиардов евро будет обходиться участвующим европейским государствам приблизительно в три, а Германии - в 0,7 миллиарда в год на неопределенный срок, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на высокопоставленную чиновницу в Брюсселе.

Страны ЕС на саммите 18 декабря договорились предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, обеспеченный бюджетом ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ , заморозку которых в Москве называли воровством. Ранее представитель правительства ФРГ Себастьян Хилле попытался в ходе брифинга представить решение ЕС выдать кредит Украине в качестве "успеха" канцлера ФРГ Фридриха Мерца . Об "успехах" в ходе пресс-конференции после саммита сообщил и сам Мерц.

"Пакеты поддержки Украины будут стоить участвующим государствам ЕС ориентировочно около трёх миллиардов евро в год на неопределённое время", - пишет Tagesspiegel.

По ее данным, первые процентные выплаты намечены на 2027 год. Причина, по словам чиновницы ЕС, заключается в том, что средства не планируется привлекать единовременно. В 2026 году предполагается занять лишь 45 миллиардов евро.

Чехия и "Для Германии это в долгосрочной перспективе может означать дополнительные ежегодные расходы в размере около 700 миллионов евро. Причина в том, что национальный взнос рассчитывается исходя из экономической мощности страны, а Венгрия Словакия добились того, что не будут участвовать в финансировании нового пакета поддержки", - пишет газета.

В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине. Она добавила, что бремя кредита ляжет на европейских граждан.

Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.