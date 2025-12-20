Фигурист Козловский высказался о недопуске к международным соревнованиям

«

"Наверное, надо начать как Арина Соболенко: "Hello, everybody!" Мы в третий раз стали чемпионами России в по-настоящему драматичном финале. Анастасии и Александру было сложно. Саша вернулся после тяжелейшей травмы, Настя же его ждала. Это вызывает огромное уважение. Они быстро набрали форму, хотя это было непросто. В последний момент случилась ошибка и чаша весов склонилась в нашу сторону. Полагаю, ввиду сложного элемента, который исполняет Александра. В начале скептически относился к этому, но в итоге все повернулось в нашу сторону. Поздравляю Сашу! Сказать, что мы рады, - ничего не сказать", - сказал Козловский.