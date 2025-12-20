Фигурист Козловский высказался о недопуске к международным соревнованиям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, заявил журналистам, что не видит объективных причин того, что российские спортсмены не выступают на международных турнирах.
Бойкова и Козловский победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В субботу чемпионы Европы и бронзовые призеры чемпионата мира получили за свой прокат произвольной программы 146,87 балла, набрав в сумме 224,29 балла. Серебро завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (сумма 223,63 балла), третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).
«
"Наверное, надо начать как Арина Соболенко: "Hello, everybody!" Мы в третий раз стали чемпионами России в по-настоящему драматичном финале. Анастасии и Александру было сложно. Саша вернулся после тяжелейшей травмы, Настя же его ждала. Это вызывает огромное уважение. Они быстро набрали форму, хотя это было непросто. В последний момент случилась ошибка и чаша весов склонилась в нашу сторону. Полагаю, ввиду сложного элемента, который исполняет Александра. В начале скептически относился к этому, но в итоге все повернулось в нашу сторону. Поздравляю Сашу! Сказать, что мы рады, - ничего не сказать", - сказал Козловский.
"Мы считаем, что отстранение российских спортсменов неправильно. Нет объективных причин, почему мы не выступаем на международных турнирах. Мы такие же люди и заслуживаем права быть там. То, что происходит, - абсолютная несправедливость. ISU должен относиться ко всем спортсменам как к представителям единого целого. Мы не теряем мотивацию, потому что продолжаем совершенствоваться. Чего только стоит выброс Александры Бойковой. Мы хотим, чтобы парное катание развивалось и двигалось вперед. Мы надеемся на то, что вещи, которые мы показываем на внутренней арене, отразятся на международной арене и ISU пересмотрит оценивание элементов ультра-си в парном катании. Чтобы организация поддерживала и спонсировала развитие фигурного катания как вида спорта", - добавил он.