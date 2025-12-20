Рейтинг@Mail.ru
Фигурист Козловский высказался о недопуске к международным соревнованиям - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
19:26 20.12.2025
Фигурист Козловский высказался о недопуске к международным соревнованиям
Фигурист Козловский высказался о недопуске к международным соревнованиям
фигурное катание
спорт
дмитрий козловский
александра бойкова
анастасия мишина
арина соболенко
спорт, дмитрий козловский, александра бойкова, анастасия мишина, арина соболенко
Фигурное катание, Спорт, Дмитрий Козловский, Александра Бойкова, Анастасия Мишина, Арина Соболенко
Фигурист Козловский высказался о недопуске к международным соревнованиям

Козловский не понимает, почему россияне не выступают на международных турнирах

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, заявил журналистам, что не видит объективных причин того, что российские спортсмены не выступают на международных турнирах.
Бойкова и Козловский победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В субботу чемпионы Европы и бронзовые призеры чемпионата мира получили за свой прокат произвольной программы 146,87 балла, набрав в сумме 224,29 балла. Серебро завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (сумма 223,63 балла), третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).
«
"Наверное, надо начать как Арина Соболенко: "Hello, everybody!" Мы в третий раз стали чемпионами России в по-настоящему драматичном финале. Анастасии и Александру было сложно. Саша вернулся после тяжелейшей травмы, Настя же его ждала. Это вызывает огромное уважение. Они быстро набрали форму, хотя это было непросто. В последний момент случилась ошибка и чаша весов склонилась в нашу сторону. Полагаю, ввиду сложного элемента, который исполняет Александра. В начале скептически относился к этому, но в итоге все повернулось в нашу сторону. Поздравляю Сашу! Сказать, что мы рады, - ничего не сказать", - сказал Козловский.
"Мы считаем, что отстранение российских спортсменов неправильно. Нет объективных причин, почему мы не выступаем на международных турнирах. Мы такие же люди и заслуживаем права быть там. То, что происходит, - абсолютная несправедливость. ISU должен относиться ко всем спортсменам как к представителям единого целого. Мы не теряем мотивацию, потому что продолжаем совершенствоваться. Чего только стоит выброс Александры Бойковой. Мы хотим, чтобы парное катание развивалось и двигалось вперед. Мы надеемся на то, что вещи, которые мы показываем на внутренней арене, отразятся на международной арене и ISU пересмотрит оценивание элементов ультра-си в парном катании. Чтобы организация поддерживала и спонсировала развитие фигурного катания как вида спорта", - добавил он.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Козловский посоветовал Мишиной и Галлямову программу под "Смешариков"
18 декабря, 22:10
 
